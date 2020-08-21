В МВД рассказали о результатах анализов Навального

«Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик. Тем не менее информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам», — уточнили в ведомстве.
По данным МВД, концентрацию этого промышленного химиката установить невозможно.
Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент «2-этилгексил дифенил фосфат». Медики подчеркнули, что это не яд и отравиться им нельзя.
Основной рабочий диагноз, по словам врачей, — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. Оксибутиратов и барбитуратов не выявили. Специалисты продолжают проводить исследования. Также известно, что у Навального не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе COVID-19.
Утром консилиум признал пациента нетранспортабельным, хотя родственники хотели перевезти его на лечение в берлинскую клинику «Шарите». По последним данным, руководитель ФБК остается в БСМП № 1 до стабилизации состояния, сообщил главврач.
«Чтобы избежать больших рисков нарушений гемодинамических, чтобы не было рисков судорожного синдрома, реаниматологи, в частности БСМП № 1, в частности московские коллеги настояли, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП № 1. Наши немецкие коллеги — это транспортеры, забрали — доставили. Здесь, в БСМП № 1, проводится весь комплекс мероприятий, нам никто не возразил, не сказал, что мы что-то не выполняем», — сказал главный врач.