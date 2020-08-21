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19:02 (мск), источник: РИА Новости

Врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж

ОМСК, 21 авг — РИА Новости. Омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение за рубеж, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

Источник: AP 2020

Врачи разрешили перевезти Алексея Навального за границу для лечения, сообщил замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Он рассказал, что в Омск прибыла бригада немецких медиков, с которыми провели консультации.

Бригада посчитала пациента транспортабельным, бригада посчитала возможной перевозку, они гарантировали, что они его довезут до указанного места назначения, то есть в Берлин. <…> Но на тот момент мы имели положительную динамику, снижался уровень критических состояний, которые были днем, поэтому совместно с нашими коллегами немецкими мы решили совместно считать вопрос преждевременным.
 Анатолий Калиниченко.
замглавврача омской больницы скорой помощи № 1
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Он добавил, что лечение пациента продолжили и добились стабилизации его состояния. Также в омской больнице ждут от принимающей стороны подтверждающих документов.

«Имея многократные просьбы родственников разрешить транспортировку пациента куда-то, понимая, что все равно существуют определенные риски, родственники — жена и брат, которые полностью погружены и имеют все данные о диагнозе и состоянии пациента и берут эти риски на себя, мы на этот момент приняли решение, что мы не возражаем против его перевода в другой стационар — тот, который укажут нам родственники «.

Утром в Омск из Германии прилетел специализированный медицинский борт для перевозки Навального в берлинскую клинику «Шарите». Инициатором выступила организация Cinema for Peace.

В справочной службе аэропорта Омска РИА Новости сообщили, что вылет самолета Bombardier Challenger 604 запланирован на утро 22 августа.

Госпитализация Алексея Навального

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Накануне утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК, который основал Навальный, считает, что его отравили, подмешав что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и «не принимал никаких таблеток».

На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил.

Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта. На видеозаписях видно, что стакан с напитком Навальному принес его знакомый.

Калиниченко утром сообщал, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

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