Врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж

Врачи разрешили перевезти Алексея Навального за границу для лечения, сообщил замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Он рассказал, что в Омск прибыла бригада немецких медиков, с которыми провели консультации.
Бригада посчитала пациента транспортабельным, бригада посчитала возможной перевозку, они гарантировали, что они его довезут до указанного места назначения, то есть в Берлин. <…> Но на тот момент мы имели положительную динамику, снижался уровень критических состояний, которые были днем, поэтому совместно с нашими коллегами немецкими мы решили совместно считать вопрос преждевременным.
Анатолий Калиниченко. замглавврача омской больницы скорой помощи № 1
Он добавил, что лечение пациента продолжили и добились стабилизации его состояния. Также в омской больнице ждут от принимающей стороны подтверждающих документов.
«Имея многократные просьбы родственников разрешить транспортировку пациента куда-то, понимая, что все равно существуют определенные риски, родственники — жена и брат, которые полностью погружены и имеют все данные о диагнозе и состоянии пациента и берут эти риски на себя, мы на этот момент приняли решение, что мы не возражаем против его перевода в другой стационар — тот, который укажут нам родственники «.
Утром в Омск из Германии прилетел специализированный медицинский борт для перевозки Навального в берлинскую клинику «Шарите». Инициатором выступила организация Cinema for Peace.
В справочной службе аэропорта Омска РИА Новости сообщили, что вылет самолета Bombardier Challenger 604 запланирован на утро 22 августа.
Накануне утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК, который основал Навальный, считает, что его отравили, подмешав что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и «не принимал никаких таблеток».
На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил.
Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта. На видеозаписях видно, что стакан с напитком Навальному принес его знакомый.
Калиниченко утром сообщал, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.