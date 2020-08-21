19:58 (мск), источник: m24.ru
Взрыв газа произошел в доме в Ярославле
Взрыв бытового газа произошел 21 августа в жилом доме в Ярославле.
Газ взорвался в квартире на четвертом этаже 10-этажного дома, приводит ТАСС информацию экстренной службы.
В результате происшествия обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. Об этом РИА Новости сказали представители оперативной службы региона.
«На улице Батова, в доме № 5 произошел взрыв газа в квартире», — говорится в сообщении.
После взрыва в жилом доме произошел пожар. На место ЧП были направлены спасатели, там находятся пожарные расчеты.