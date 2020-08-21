21:25 (мск), источник: Коммерсантъ
В Ярославле в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
Взрыв газа в десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле обрушил перекрытия нескольких этажей. ГУ МЧС по региону подтвердило гибель женщины. При взрыве пострадали еще четверо. Под завалами, предварительно, остаются как минимум два человека, в том числе ребенок. Всего взрывом повреждены восемь квартир.
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