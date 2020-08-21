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21:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ярославле в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

Взрыв газа в десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле обрушил перекрытия нескольких этажей. ГУ МЧС по региону подтвердило гибель женщины. При взрыве пострадали еще четверо. Под завалами, предварительно, остаются как минимум два человека, в том числе ребенок. Всего взрывом повреждены восемь квартир.

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«В 19:29 поступило сообщение о происшествии в Ярославле по улице Батова, д. 5. По прибытии на место установлено, что в жилом десятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этаж», — сообщили в пресс-службе в МЧС России.

Сейчас проводится эвакуация жильцов. После взрыва начался пожар, на месте работают пожарные. Экстренные службы подтвердили, что взрыв произошел на четвертом этаже.

Мэр города Владимир Волков сообщил о создании оперативного штаба. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.

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