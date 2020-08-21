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21 августа, источник: Lenta.Ru

Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался в российском сегменте станции из-за утечки воздуха. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

Источник: Reuters

«Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено», — отметили в Роскосмосе и добавили, что экипаж станции будет находиться на российском сегменте до вечера понедельника, 24 авуста.

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В закрытых модулях проконтролируют давление, чтобы определить возможное место утечки атмосферы. В понедельник специалисты определят дальнейший план действий.

О том, что на МКС произошла утечка воздуха, сообщалось 20 августа. Отмечалось, что она не несет угрозы безопасности экипажу. В НАСА подтвердили, что утечка находится в допустимых рамках и пока не угрожает экипажу.

На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

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