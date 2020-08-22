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02:08 (мск), источник: РИА Новости

Под завалами дома в Ярославле нашли тело второй погибшей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Тело второй погибшей найдено под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщили журналистам в правительстве области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в МЧС сообщали, что под завалами дома ищут ребенка и его мать. Тело первой погибшей, преподавателя школы искусств, извлекли из-под обломков вскоре после взрыва.

Местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв, неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.

Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные жители отправились к родственникам и знакомым. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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