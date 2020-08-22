Под завалами дома в Ярославле нашли тело второй погибшей

Ранее в МЧС сообщали, что под завалами дома ищут ребенка и его мать. Тело первой погибшей, преподавателя школы искусств, извлекли из-под обломков вскоре после взрыва.
Местонахождение 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв, неизвестно.
Взрыв газа произошел в пятницу в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.
Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.
СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».
В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные жители отправились к родственникам и знакомым. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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