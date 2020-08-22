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05:03 (мск), источник: РИА Новости

В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Ярославля завершены, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

Источник: РИА "Новости"

Ранее правительство региона сообщило, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок.

«Работы спасательные завершены. Будет приниматься сейчас решение по укреплению конструкций и дальнейшего разбора завалов», — сказал Бочаров.

Он подтвердил, что третьим погибшим при взрыве газа стал мальчик восьми лет. Его тело бы найдено под завалами в 03:15 мск.

Он подчеркнул, что судьба всех жильцов пострадавшего подъезда известна.

«Пострадало 12 квартир, из них шесть квартир получили полное разрушение», — отметил представитель ведомства.

В свою очередь в МЧС РФ РИА Новости сообщили, что пострадали четыре человека.

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