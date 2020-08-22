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05:54 (мск), источник: РИА Новости

Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин

ОМСК, 22 авг — РИА Новости. Самолет с блогером Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Ранее реанимобиль в сопровождении полиции доставил Навального из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт.

Самолет вылетел из омского аэропорта примерно в 8.00 по местному времени (5.00 мск). Ориентировочное время прибытия в Берлин — 09.02 (11.02 мск).

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 выполняет рейс из Омска в аэропорт Шенефельд.

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Ранее омские врачи разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж. За блогером в Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. По словам врачей, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет.

Госпитализация Алексея Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.

На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.

Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

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