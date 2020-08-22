11:45 (мск), источник: Известия
СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле
Основной версией взрыва в десятиэтажном панельном жилом доме в Ярославле является утечка газа. Об этом 22 августа сообщил Следственный комитет.
«По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — сказано в сообщении ведомства.
Глава СК Александр Бастрыкин направил на место происшествия опытных специалистов Главного управления криминалистики. Он также поручил главному аппарату ведомства проконтролировать ход расследования.
Взрыв газа произошел в 10-этажке на улице Батова 21 августа вечером. После взрыва произошел пожар, он ликвидирован. Основная версия — утечка газа. В результате инцидента обрушились перекрытия нескольких этажей.
Погибли три человека, в том числе ребенок.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.