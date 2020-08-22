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11:45 (мск), источник: Известия

СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

Основной версией взрыва в десятиэтажном панельном жилом доме в Ярославле является утечка газа. Об этом 22 августа сообщил Следственный комитет.

«По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — сказано в сообщении ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин направил на место происшествия опытных специалистов Главного управления криминалистики. Он также поручил главному аппарату ведомства проконтролировать ход расследования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Взрыв газа произошел в 10-этажке на улице Батова 21 августа вечером. После взрыва произошел пожар, он ликвидирован. Основная версия — утечка газа. В результате инцидента обрушились перекрытия нескольких этажей.

Погибли три человека, в том числе ребенок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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