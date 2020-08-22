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21:02 (мск), источник: Коммерсантъ

В Пскове задержан уволившийся на фоне протестов белорусский следователь

В Пскове накануне, 21 августа, задержали Андрея Остаповича, который уволился с должности старшего следователя Партизанского районного отдела СК Белоруссии.

В заявлении на увольнение он пожаловался на проводимые милицией незаконные задержания и необоснованно возбуждаемые уголовные дела. Мужчина планировал через Россию уехать в Латвию. О его задержании Tut.by рассказали его адвокат и друзья.

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18 августа Андрей Остапович опубликовал фотографию своего заявления об отставке на странице в Instagram. Позднее фото было удалено из-за «нарушения правил сообщества», копии документа приводят СМИ. Следователь написал, что был на митингах, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, и утверждает, что силовики устраивали провокации. По словам господина Остаповича, многие уголовные дела в отношении участников акций возбудили «без наличия достоверных доказательств или же по сфальсифицированным доказательствам, ложным показаниям». «В отношении граждан уголовные дела возбуждаются одно за другим, десятками в день, а за все бесчинства, насилия, издевательства над нашим миролюбивым народом, порчу имущества, организацию лагерей смерти на территориях исправительных учреждений и зданий РУВД ни одного уголовного дела не возбуждено. Ни одного!!!» — говорилось в заявлении.

После публикации поста Андрей Остапович уехал в Москву. В интервью телеканалу «Дождь» он рассказывал, что перед отъездом оставил заявление на столе и ушел. Его подруга сообщила Tut.by, что 19 августа они уехали из Москвы к российско-латвийской границе.
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С территории России бывшего следователя не выпустили из-за отсутствия визы. В понедельник, 24 августа, консульство Латвии в Пскове планировало выдать экс-следователю визу. В пятницу вечером, по словам его подруги, господина Остаповича задержали «непонятные люди» и доставили в отделение полиции.

В отделе полиции № 1 УМВД по Пскову информацию о задержании белоруса не подтвердили. Нанятый мужчине адвокат заявил, что его не пускают к задержанному. По данным Tut.by, в отношении Андрея Остаповича могут начать административный процесс из-за его пересечения госграницы во время действующих из-за коронавируса ограничений.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИКа, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. За первые дни на протестах было задержано около 7 тыс. человек, пострадало свыше 600 человек, четверо погибли. Господин Лукашенко утверждает, что 60% кадров с синяками после избиений ОМОНа — постановочные. Сейчас акции приобрели более мирный характер, начали бастовать рабочие предприятий.

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