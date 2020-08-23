06:17 (мск), источник: Коммерсантъ
Последнего пропавшего в день протестов белоруса нашли повешенным
Никита Кривцов, который пропал 12 августа в Белоруссии, найден повешенным в Минске, сообщил
«Да, моего мужа нашли повешенным, но насчет того, был он избит или нет, ещё неизвестно. Завтра поедем на познание», — сказала госпожа Кривцова «Русской службе Би-би-си». Она не знает, участвовали ли ее муж в демонстрациях. По предварительной информации отряда «Ангел», на мужчине нет следов побоев, сообщил Tut.by.
Господин Кривцов пропал 12 августа — в день, когда в Белоруссии проходили массовые протесты
В ходе протестов с 9 августа происходили столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. По официальной информации более 600 человек пострадали, несколько погибли.
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