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06:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Последнего пропавшего в день протестов белоруса нашли повешенным

Никита Кривцов, который пропал 12 августа в Белоруссии, найден повешенным в Минске, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» и его супруга Елена Кривцова. По предварительной информации, смерть носит некриминальный характер. О его участии в акциях протеста неизвестно. Больше никто не числится пропавшим без вести в дни демонстраций в сервисе по их поиску, который запустил портал Tut.by.

«Да, моего мужа нашли повешенным, но насчет того, был он избит или нет, ещё неизвестно. Завтра поедем на познание», — сказала госпожа Кривцова «Русской службе Би-би-си». Она не знает, участвовали ли ее муж в демонстрациях. По предварительной информации отряда «Ангел», на мужчине нет следов побоев, сообщил Tut.by.

Господин Кривцов пропал 12 августа — в день, когда в Белоруссии проходили массовые протесты из-за итогов президентских выборов. Поисковый отряд утверждает, что он пропал по дороге на работу.

В ходе протестов с 9 августа происходили столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. По официальной информации более 600 человек пострадали, несколько погибли.

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