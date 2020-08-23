Режим контртеррористической операции ввели в селе Троицкое в Ингушетии

«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 08:00 23 августа 2020 года контртеррористической операции на территории сельского поселения Троицкое Республики Ингушетия. Район ограничен административными границами населенного пункта», — сообщили в оперштабе.
По данным оперштаба, обстановка на месте контролируется.
По словам источника в оперативных службах республики, в зоне контртеррористической операции в Ингушетии идет боестолкновение.
«Идет активная фаза боя, ведется перестрелка», — сказал собеседник агентства.
Ранее на этой неделе в ходе спецоперации в Сунженском районе Ингушетии были ликвидированы двое боевиков. Их блокировали на одном из участков горно-лесистой местности. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь и в ходе перестрелки были нейтрализованы.