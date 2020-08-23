10:34 (мск), источник: ТАСС
Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии
МАГАС, 23 августа. /ТАСС/ — Ранее сообщалось, что в селе Троицкое Сунженского района ввели режим контртеррористической операции, ведется перестрелка.
Два участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
«В ходе спецоперации ликвидированы двое», — сказал собеседник агентства.
По его данным, оно происходило в жилой зоне ближе к окраине села. Территория оцеплена.
Ранее сообщалось, что в зоне контртеррорисстической операции в Ингушетии ведется перестрелка. Режим контртеррористической операции был введен утром в воскресенье в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии.