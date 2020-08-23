Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 августаОткрытие памятника Русалочке, подписание пакта Молотова - Риббентропа, день рождения Всемирной паутины и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
19Атомный ужас
10:34 (мск), источник: ТАСС

Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/ — Ранее сообщалось, что в селе Троицкое Сунженского района ввели режим контртеррористической операции, ведется перестрелка.

Источник: РИА "Новости"

Два участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

«В ходе спецоперации ликвидированы двое», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, активная фаза боестолкновения в зоне проведения контртеррористической операции завершена.

По его данным, оно происходило в жилой зоне ближе к окраине села. Территория оцеплена.

Ранее сообщалось, что в зоне контртеррорисстической операции в Ингушетии ведется перестрелка. Режим контртеррористической операции был введен утром в воскресенье в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии.

 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Глава "Аэрофлота" рассказал, почему заразиться коронавирусом на борту самолета невозможно
Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
Поветкин попал в нокдаун и нокаутировал Уайта
В России готовится к выпуску «антиковидная» пропускная система
В Германии признали правоту России по поводу покупки золота
Подавшая в суд на Трампа порноактриса выиграла дело
В Пскове задержан уволившийся на фоне протестов следователь
Сегодня «Бавария» и «ПСЖ» сыграют в финале Лиги чемпионов
Hi-Tech
Однажды на Луне. Как Нил Армстронг стал героем Земли История жизни «ледяного капитана»
Горячие темы на Авто
Лёха держись . 337
Приложение с предоставление фото фиксации нарушения ПДД. 148
Достали 127
А я завтра выходной. У меня настоящая ПЯТНИЦА! 95
Кино
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей
Новости партнеров
КПРФ требует от руководства России вмешаться в белорусские события
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Дети
Когда школьников будут переводить на дистанционку Сейчас COVID-19 выявляют у 25–30 школьников в сутки
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь