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19:06 (мск), источник: RTVi

Иран: после первой ракеты пассажиры украинского «Боинга» были живы

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане заявил, что в украинский «Боинг», который в начале января по ошибке сбили иранские ПВО, с разницей в 25 секунд попали две ракеты, а после первого удара пассажиры и экипаж еще были живы. Об этом 23 августа сообщает Reuters.

Источник: AP 2020

Власти Ирана впервые прокомментировали данные черных ящиков, расшифровкой которых занимались во Франции. По словам Зангане, после взрыва первой ракеты осколки, вероятно, повредили самолет и его бортовые самописцы. Тем не менее запись велась еще в течение 19 секунд, переговоры пилотов позволяют сделать вывод, что экипаж до последнего пытался управлять лайнером, а пассажиры были живы, добавил глава Организации гражданской авиации Ирана. О чем конкретно эти 19 секунд говорили пилоты, чиновник не рассказал.

Зангане уточнил, что представители Канады, Украины, США, Франции, Британии и Швеции — граждане этих стран погибли при катастрофе — присутствовали при расшифровке черных ящиков.

Он также попросил «не использовать в политических целях» информацию, которая стала публичной после расшифровки самописцев.

Самолет «Международных авиалиний Украины», который летел из Тегерана в Киев, разбился спустя несколько минут после взлета недалеко от аэропорта столицы Ирана. При крушении погибли 176 пассажиров и членов экипажа. Сначала власти Ирана отрицали причастность страны к катастрофе. Спустя несколько дней они признались, что система ПВО ошибочно приняла самолет за крылатую ракету. Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за сбитый «Боинг».

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В середине июля Тегеран объяснил трагедию ошибкой, которую допустил оператор, забывший изменить настройки системы ПВО. Именно он, по словам властей Ирана, решил выпустить по цели две ракеты. В конце июля Исламская республика передала «черные ящики» Франции для расшифровки. Иран еще в январе признался, что не имеет технической возможности сделать это самостоятельно.

Власти страны также согласились выплатить компенсацию за сбитый самолет. Точную сумму и условия выплат в МИДе Ирана не назвали, но отметили, что процедура займет много времени. Очередной раунд переговоров по этому вопросу пройдет в октябре 2020 года.

 Иран: после первой ракеты пассажиры украинского «Боинга» были живы
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