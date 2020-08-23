Иран: после первой ракеты пассажиры украинского «Боинга» были живы

Власти Ирана впервые прокомментировали данные черных ящиков, расшифровкой которых занимались во Франции. По словам Зангане, после взрыва первой ракеты осколки, вероятно, повредили самолет и его бортовые самописцы. Тем не менее запись велась еще в течение 19 секунд, переговоры пилотов позволяют сделать вывод, что экипаж до последнего пытался управлять лайнером, а пассажиры были живы, добавил глава Организации гражданской авиации Ирана. О чем конкретно эти 19 секунд говорили пилоты, чиновник не рассказал.
Зангане уточнил, что представители Канады, Украины, США, Франции, Британии и Швеции — граждане этих стран погибли при катастрофе — присутствовали при расшифровке черных ящиков.
Он также попросил «не использовать в политических целях» информацию, которая стала публичной после расшифровки самописцев.
Самолет «Международных авиалиний Украины», который летел из Тегерана в Киев, разбился спустя несколько минут после взлета недалеко от аэропорта столицы Ирана. При крушении погибли 176 пассажиров и членов экипажа. Сначала власти Ирана отрицали причастность страны к катастрофе. Спустя несколько дней они признались, что система ПВО ошибочно приняла самолет за крылатую ракету. Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за сбитый «Боинг».
В середине июля Тегеран объяснил трагедию ошибкой, которую допустил оператор, забывший изменить настройки системы ПВО. Именно он, по словам властей Ирана, решил выпустить по цели две ракеты. В конце июля Исламская республика передала «черные ящики» Франции для расшифровки. Иран еще в январе признался, что не имеет технической возможности сделать это самостоятельно.
Власти страны также согласились выплатить компенсацию за сбитый самолет. Точную сумму и условия выплат в МИДе Ирана не назвали, но отметили, что процедура займет много времени. Очередной раунд переговоров по этому вопросу пройдет в октябре 2020 года.