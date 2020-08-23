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22:41 (мск), источник: Известия

Число жертв падения автобуса с 80-метровой высоты в Грузии выросло до 17

Число погибших при падении автобуса в пропасть в Грузии выросло до 17 человек. Об этом сообщили в МВД республики.

На месте аварии находятся заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, которые лично координируют поисково-спасательные мероприятия, передает «Интерфакс».

Очевидцы падения рассказали журналистам, что перед ним автобус, предположительно, столкнулся с легковой машиной. По их словам, среди пассажиров упавшего автобуса могли быть дети.

Ранее сообщалось о 12 жертвах аварии и троих серьезно пострадавших.

Авария произошла 23 августа на дороге Шатили возле села Бисо в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия).

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