Власти Сирии назвали терактом обесточивший страну взрыв на газопроводе

Взрыв произошел рано утром 24 августа на участке газопровода между районами Адра и Думейр. По словам министра энергетики Сирии Мухаммеда Зухера Харбутли, он привел к падению давления газа на электростанции Дейр-Али, еще две станции вышли из строя.
Позже в Минэнерго заявили, что подача электричества в ряде провинций, в том числе в Дамаске, постепенно восстанавливается. По словам Харбутли, специалисты смогли перезапустить некоторые вышедшие из строя электростанции и снабдить жизненно важные объекты электроэнергией.
На место происшествия прибыли пожарные. После того как вызванное взрывом возгорание будет потушено, поврежденные участки газопровода заменят, добавил Ганим.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
По словам Харбутли, это уже шестой взрыв на данном участке Арабского газопровода, передает Bloomberg. Трасса трубопровода протяженностью 1,2 тыс. км начинается на Синайском полуострове, он был построен для экспорта природного газа из Египта в Иорданию, Сирию и Ливан с ответвлением подводного газопровода в Израиль.