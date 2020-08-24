Суд над Ефремовым отложили на неделю из-за отсутствия адвоката

В случае если суду не будет представлено документов, подтверждающих заключение соглашения с адвокатом на представление интересов подсудимого, адвокат будет назначен судом в порядке ст. 51 УПК РФ (обязательное участие защитника). Напомним, что от двух своих защитников Ефремов отказался в минувшую пятницу, посчитав, что они вызывают раздражение и насмешки у судьи, ведущей процесс, а также у потерпевшей стороны.
Напомним, ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком. В результате аварии водитель грузовика курьер Сергей Захаров умер в больнице. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер свою вину не признал.