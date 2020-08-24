Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
28Акции протеста в Белоруссии
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
13:03 (мск), источник: Daily Storm

Белорусские военные вертолеты перехватили литовские воздушные шары

Военные уточнили, что «полет шаров был пресечен без применения оружия».

Экипажи вертолетов Ми-24 Минобороны Белоруссии «без применения оружия» перехватили воздушные шары с антигосударственной символикой, запущенные из Литвы. В Белоруссии запуск шаров посчитали провокацией, Министерство иностранных дел республики готовит ноту протеста литовской стороне.

«23 августа около 19:30 (совпадает с мск) дежурными силами ВВС [Военно-воздушных сил] и войск ПВО [противовоздушной обороны] была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

«Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне», — добавили в ведомстве.

Министерство иностранных дел Литвы в свою очередь сообщило, что вручило ноту протеста Белоруссии.

Вертолет Ми-24 из Белоруссии 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в деревне Мядининкай, рассказали в ведомстве. «24 августа посол Беларуси в Литве Валерий Барановский был вызван в МИД, ему вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики. В записке содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений», — сообщили дипломаты.

Фоторепортаж
Вторая ночь протестов в Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов голосования в стране начались массовые несанкционированные акции, которые продолжаются до сих пор. Для разгона демонстрантов силовики применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Власти Белоруссии полагают, что акции инициируют и направляют из-за рубежа, в том числе из Польши и Литвы.

14 августа ЦИК Белоруссии объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. В этот же день его главный оппонент Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, объявила о создании координационного совета для мирной передачи власти в республике. В него вошли семь человек, в числе которых нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, координатор штаба экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор минского Театра имени Янки Купалы Павел Латушко и другие.

Протесты в Беларуси пока проходят мирно
Во время загрузки произошла ошибка.
13:40 (мск)© Ньюстюб
 В России за сутки выявили 4744 новых случая COVID-19
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж
Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом
Вернувшиеся из Турции россияне рассказали о звонках из полиции
Как законный брак помогает получать деньги от государства
ЦБ выявил новый способ хищения денег с карт россиян
Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов
Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году
Hi-Tech
Посмотрите, как «ломают» законы физики (29 нереальных фото) Эти кадры реально сносят крышу
Кино
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу Новый развлекательный проект «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым стартует в сентябре
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Затронет всех в России. Что задумал Мишустин
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Леди
С помощью какой диеты худеет 38-летняя Ирина Дубцова Звезда «Фабрики звезд» любит домашние рецепты красоты, отрицает уколы красоты и иногда придерживается особой диеты.
Новости партнеров
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Почему Лукашенко так уверен в своей победе
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь