Белорусские военные вертолеты перехватили литовские воздушные шары

Экипажи вертолетов Ми-24 Минобороны Белоруссии «без применения оружия» перехватили воздушные шары с антигосударственной символикой, запущенные из Литвы. В Белоруссии запуск шаров посчитали провокацией, Министерство иностранных дел республики готовит ноту протеста литовской стороне.
«23 августа около 19:30 (совпадает с мск) дежурными силами ВВС [Военно-воздушных сил] и войск ПВО [противовоздушной обороны] была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
«Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне», — добавили в ведомстве.
Министерство иностранных дел Литвы в свою очередь сообщило, что вручило ноту протеста Белоруссии.
Вертолет Ми-24 из Белоруссии 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в деревне Мядининкай, рассказали в ведомстве. «24 августа посол Беларуси в Литве Валерий Барановский был вызван в МИД, ему вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики. В записке содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений», — сообщили дипломаты.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов голосования в стране начались массовые несанкционированные акции, которые продолжаются до сих пор. Для разгона демонстрантов силовики применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Власти Белоруссии полагают, что акции инициируют и направляют из-за рубежа, в том числе из Польши и Литвы.
14 августа ЦИК Белоруссии объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. В этот же день его главный оппонент Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, объявила о создании координационного совета для мирной передачи власти в республике. В него вошли семь человек, в числе которых нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, координатор штаба экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор минского Театра имени Янки Купалы Павел Латушко и другие.