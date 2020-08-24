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12:41 (мск), источник: Daily Storm

ОМОН задержал двоих членов Координационного совета оппозиции Белоруссии

В Минске задержали членов Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского.

Источник: Reuters

Активисты собирались встретиться с рабочими Тракторного завода, однако к ним подъехали правоохранители и увезли Ковалькову и Дылевского в автозаке. В ГУВД Мингорисполкома пояснили, что оппозиционеры задержаны в рамках административного процесса.

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Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода (МТЗ), чтобы, по словам работников предприятия, встретиться с ними и поддержать.

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Всего у проходной завода собралось порядка двух десятков человек.

По информации tut.by, около 11.00 к МТЗ подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Они сообщили собравшимся, что мероприятие не санкционировано, призвав не нарушать общественный порядок.

Кроме Ковальковой и Дылевского силовики никого задерживать не стали.

«Сегодня возле проходной МТЗ в рамках административного процесса действительно были задержаны два человека», — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Она не уточнила, по какой именно причине Дылевский и Ковалькова были задержаны.

Андрей Довлатов

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08:13 (мск)© Ньюстюб
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