12:41 (мск), источник: Daily Storm
ОМОН задержал двоих членов Координационного совета оппозиции Белоруссии
В Минске задержали членов Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского.
Активисты собирались встретиться с рабочими Тракторного завода, однако к ним подъехали правоохранители и увезли Ковалькову и Дылевского в автозаке. В ГУВД Мингорисполкома пояснили, что оппозиционеры задержаны в рамках административного процесса.
Доверенное лицо
Всего у проходной завода собралось порядка двух десятков человек.
По информации tut.by, около 11.00 к МТЗ подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Они сообщили собравшимся, что мероприятие не санкционировано, призвав не нарушать общественный порядок.
Кроме Ковальковой и Дылевского силовики никого задерживать не стали.
«Сегодня возле проходной МТЗ в рамках административного процесса действительно были задержаны два человека», — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Она не уточнила, по какой именно причине Дылевский и Ковалькова были задержаны.
Андрей Довлатов