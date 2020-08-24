16:45 (мск), источник: m24.ru
«Подтверждаю»: адвокат Эльман Пашаев — о заключении нового соглашения с Ефремовым
Эльман Пашаев подтвердил в разговоре с Москвой 24 информацию о том, что он снова будет представлять в суде актера Михаила Ефремова.
«Да подтверждаю, подтверждаю», — ответил адвокат на вопрос корреспондента Москвы 24 о заключении нового соглашения с Ефремовым.
Адвокат Генрих Падва рассказал, что к нему актер Михаил Ефремов не обращался с предложением о защите в суде. Такую же информацию сообщил Москве 24 адвокат Генри Резник.
«Ко мне Михаил не обращался. Я не слежу за этим делом. До меня доводят
Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский также подтвердил ТАСС, что Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
Как я и предполагал еще на суде в пятницу, мы снова увидим Эльмана Пашаева в качестве адвоката господина Ефремова. Учитывая, что он уже хорошо знаком с деталями дела, надеюсь, в понедельник слушание состоится без переносов.
Ранее Пресненский районный суд назначил следующее заседание на 31 августа. Ефремову позволили найти себе защитника в течение недели. В противном случае интересы актера должен был представлять адвокат, которого актер получит по назначению.
На прошлой неделе Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Актер пожелал, чтобы они оставались в качестве консультантов. Ефремов сообщил, что найдет адвокатов посильнее.
Пашаев отметил, что актер отказался от адвоката, поскольку разочаровался в справедливости суда. По его словам, Ефремов неоднократно утверждал, что это заказ.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. По версии следствия, актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Однако сам актер в ходе суда заявил, что в момент смертельного ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины.