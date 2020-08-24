Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили «многократно», по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.
«Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент», — говорится в пресс-релизе «Шарите».
В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией * остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин.
В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и «не принимал никаких таблеток».
На борту, по данным авиакомпании S7, глава ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику «Шарите», так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.