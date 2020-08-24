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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости. Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника «Шарите».

Источник: РИА Новости
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Жена и дети Навального прибыли в берлинскую клинику «Шарите»

При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили «многократно», по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.

«Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент», — говорится в пресс-релизе «Шарите».

В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией * остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин.

Госпитализация Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.

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Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и «не принимал никаких таблеток».

На борту, по данным авиакомпании S7, глава ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.

Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику «Шарите», так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).

* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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 Немецкие врачи подтвердили отравление Навального
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