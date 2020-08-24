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20:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Каким веществом мог быть отравлен Алексей Навальный

Берлинская клиника «Шарите» подтвердила отравление оппозиционера Алексея Навального. Клинические исследования показали интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество пока не выявлено, также не ясно, как именно оно попало в организм.

Источник: Reuters

Ингибиторами холинэстеразы являются некоторые природные и синтетические соединения, например — фосфорорганические соединения (хлорофос, тиофос, армин, зарин, табун).

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Фосфорорганические соединения (ФОС) используются в качестве бытовых и сельскохозяйственных инсектицидов (химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых), а также в качестве боевых отравляющих веществ. Токсичность препаратов колеблется в широких пределах и зависит от пути поступления яда в организм. Токсическое действие ФОС на организм человека и животных может приводить: к спазму гладкой мускулатуры (бронхов, ЖКТ, круговой мышцы зрачка); усилению секреции железистого аппарата ЖКТ, слезных, слюнных, потовых, бронхиальных желез; поражению центральной нервной системы.

Первые признаки отравления — головная боль, слюнотечение, слезотечение, обильное потоотделение, головокружение, слабость в нижних конечностях. В более тяжелых случаях присоединяется рвота, одышка, сужение зрачков, падение артериального давления, болезненность печени, общие клонические и тонические судороги, непроизвольная дефекация и мочеиспускание, коматозное состояние.

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