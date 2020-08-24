Каким веществом мог быть отравлен Алексей Навальный

Ингибиторами холинэстеразы являются некоторые природные и синтетические соединения, например — фосфорорганические соединения (хлорофос, тиофос, армин, зарин, табун).
Фосфорорганические соединения (ФОС) используются в качестве бытовых и сельскохозяйственных инсектицидов (химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых), а также в качестве боевых отравляющих веществ. Токсичность препаратов колеблется в широких пределах и зависит от пути поступления яда в организм. Токсическое действие ФОС на организм человека и животных может приводить: к спазму гладкой мускулатуры (бронхов, ЖКТ, круговой мышцы зрачка); усилению секреции железистого аппарата ЖКТ, слезных, слюнных, потовых, бронхиальных желез; поражению центральной нервной системы.
Первые признаки отравления — головная боль, слюнотечение, слезотечение, обильное потоотделение, головокружение, слабость в нижних конечностях. В более тяжелых случаях присоединяется рвота, одышка, сужение зрачков, падение артериального давления, болезненность печени, общие клонические и тонические судороги, непроизвольная дефекация и мочеиспускание, коматозное состояние.