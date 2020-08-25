Вторая ночь беспорядков в Висконсине: улицы разбитых фонарей
Протесты, вызванные ранением полицейскими 29-летнего афроамериканца, охватили Чикаго, Портленд (штат Орегон) и Мэдисон, столицу штата Висконсин. В городе Кеноша, где в воскресенье произошел инцидент, продолжились беспорядки и столкновения с полицией.
Источник:Reuters
Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс направил в город подразделения Национальной гвардии.
Эверс также созвал внеочередную сессию законодательного органа штата, которая откроется 31 августа и будет посвящена принятию пакета мер, увеличивающих подотчетность и прозрачность полиции.
29-летний Джейкоб Блейк, в которого стреляли полицейские, перенес операцию в одном из госпиталей Милуоки и сейчас идет на поправку.
Три месяца назад в соседнем штате Миннесота во время задержания погиб Джордж Флойд. Полицейскому, который задерживал Флойда, было предъявлено обвинение в убийстве.
Эта смерть дала толчок к одному из самых масштабных протестных движений в истории США под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).
Беспорядки на Среднем Западе начались в воскресенье, когда 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как в него стреляли полицейские.
Кеноша — город с населением в 100 тыс. человек на берегу озера Мичиган, некогда центр автомобильного производства.
Правоохранители утверждали, что Блейк, работающий охранником в частной фирме, был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.
Адвокат семьи Блейков говорит, что тот лишь пытался разнять двух дерущихся женщин.
На видео, снятом очевидцем, видно, как двое полицейских стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину. Слышно семь выстрелов. Что именно заставило полицейских стрелять Блейку в спину, пока неясно, оружия при нем не видно.
В помощь местным правоохранителям были отправлены бойцы Национальной гвардии | Источник:EPA
Протестовать против действий полицейских на улицы Кеноши вышли сотни человек. Они прошли маршем к городскому управлению полиции, скандируя «Мы не отступим!» Они поджигали припаркованные автомобили и бросали коктейли Молотова в полицейских.
В Кеноше с воскресенья был введен комендантский час с 22:00 до 07:00, однако это не остановило беспорядки.
Корреспондент Би-би-си Алим Макбул стал свидетелем столкновений с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Он сообщает о сожженных машинах, целых улицах с поваленными фонарями и разгромленных зданиях. Даже глубокой ночью протестующие, в основном молодые люди, продолжают конфронтацию с силами правопорядка.
«Это глоток свежего воздуха, — сказал один юный протестующий журналисту. — Я устал бояться, что полицейские убьют меня. Сегодня им придется услышать нас».
Источник:EPA
Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс осудил применение огнестрельного оружия против Блейка.
«В Джейкоба Блейка несколько раз выстрелили в спину, среди бела дня. Хотя мы не знаем еще всех подробностей, но мы точно знаем, что он не первый чернокожий мужчина, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране», — сказал Эверс.
Однако глава профсоюза полицейских Кеноши Пит Дитес назвал заявление губернатора безответственным и призвал всех воздержаться от суждений до полного выяснения обстоятельств.
Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries.
Губернатор также авторизовал отправку небольшого контингента Национальной гвардии по запросу местных властей Кеноши. Национальная гвардия — резервные формирования, составленные из получивших военную подготовку гражданских. Они подчиняются как губернаторам штатов, так и президенту.
Он подчеркнул, что правоохранители будут защищать объекты инфраструктуры — но также и право жителей города на мирный протест, гарантированное конституцией.
В отношении участвовавших в инциденте полицейских власти штата начали расследование, отстранив их от исполнения обязанностей.
Что известно о стрельбе в воскресенье?
В полиции Кеноши говорят, что сотрудники приехали по вызову о домашнем насилии. Местное издание Kenosha News сообщает, что соседи видели, как Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.
Эту же версию событий повторил адвокат и активист, защищающий права чернокожих, Бенджамин Крамп, к услугами которого обратилась семья Блейка.
Снятое очевидцем и появившееся в интернете видео не показывает, с чего начался инцидент.
Записавший видео Рэйшн Уайт рассказал, что он увидел полицейских, боровшихся с Блейком, и начал снимать видео. По его словам, полицейские били Блейка и применили против него электрошокер.
«Джейкоб как бы оперся на машину, и они потащили его к заду машины, а он обошел ее с другой стороны», — сказал Уайт в интервью телеканалу CNN.
Запись начинается с этого момента. На ней видно, как мужчина в белой майке и черных шортах направляется к джипу, а за ним следуют двое полицейских. Один из них держит его на прицеле пистолета.
Когда мужчина пытается сесть в машину, полицейский хватает его за майку. Затем полицейские стреляют ему в спину — судя по звуку, не меньше семи раз, на фоне криков окружающих.
Как рассказала подруга Блейка Лакиша Букер, в салоне машины в этот момент находились трое их детей, ставших свидетелями стрельбы по их отцу.
«Коп стрелял в их отца у них глазах. Они будут навсегда травмированы», — заявил представляющий в этом деле его семью адвокат Крамп. Он также представляет семью Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицейскими в Миннесоте.
Корреспондентка местного телеканала опубликовала фотографию Блейка с сыновьями, предоставленную его подругой, матерью его детей.
This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu
В полиции подтвердили, что имела место стрельба с участием полицейских, но не сообщили подробностей, чем она была вызвана. Там также заявили, что после ранения Блейку была немедленно оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу в Милуоки.
Департамент юстиции штата Висконсин начал расследование инцидента, пообещав предоставить в прокуратуру заключение в течение 30 дней.
Петиция с требованием предъявить полицейским уголовные обвинения набрала десятки тысяч подписей в интернете. Но окружной прокурор заявил, что такие решения не принимаются в спешке.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал к немедленному, полноценному и прозрачному расследованию обстоятельств стрельбы и привлечению виновных к ответственности.
«Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы», — заявил Байден, отметив, что Блейку стреляли в спину. «Эти выстрелы пробивают душу нашей нации», — добавил он.
В поддержку Блейка выступили и многие другие политики-демократы, от сенаторов до прокуроров.
«Джейкоб Блейк, вся страна молится за тебя», — написал в «Твиттере» Джо Кеннеди III, внук сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году.
Кеннеди, представляющий 3-й округ Массачусетса в конгрессе США, заявил, что без конкретных действий и реформ невозможно остановить полицейское насилие и расизм, с которым чернокожие американцы сталкиваются каждый день.
В то же время сын президента США Дональд Трамп-младший увидел историю в ином свете: он указал на беспорядки в Висконсине как аргумент в пользу отца на предстоящих президентских выборах.
«Выбор — за вами: хотите ли вы увидеть подобное у себя на заднем дворе или нет», — написал Трамп-младший.
Он назвал протесты анархией и поделился видео горящего здания, по-видимому, подожженного протестующими.
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