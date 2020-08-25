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14:46 (мск), источник: Аргументы и факты

В Нидерландах и Бельгии отмечены повторные случаи заражения COVID-19

Москва, 25 августа — АиФ-Москва. Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что в Нидерландах и Бельгии зафиксированы два случая повторного заражения коронавирусом после излечения.

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Скончалось16 568+120
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Инфицировано23 679 320+216 613
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Скончалось813 820+4 336
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Источник: AP 2020

В Нидерландах повторно инфекцию диагностировали у пожилого пациента с ослабленным иммунитетом. Вирусолог Марион Копманс отметила, что для подтверждения повторного заражения нужно доказать, что РНК вирусов отличается. С таким прецедентом ранее столкнулись специалисты из Гонконга — они сообщили о первом подтвержденном повторном заражении после генетического секвенирования штаммов вируса, выявленных у одного пациента в апреле и августе.

В Бельгии второй раз заболела женщина, переболевшая COVID-19 три месяца назад. Специалисты, работающие с ней, считают, что есть все основания говорить о другом штамме вируса. По их мнению, из-за легкого течения заболевания организм произвел не так много антител, чтобы защититься от повторного заражения.

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Также вирусологи добавили, что в целом повторное развитие заболевания у ряда пациентов было ожидаемым, но пока нет достаточных доказательств и представления о том, не являются ли эти заражения случайностью.

Ранее американские специалисты нашли причину повторного заражения коронавирусной инфекцией. Согласно их выводам, у некоторых заболевших не формируется иммунная память. Сегодня стало известно, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, заболевший коронавирусом второй раз, направлен на дополнительное обследование в Москву.

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