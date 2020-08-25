14:46 (мск), источник: Аргументы и факты
В Нидерландах и Бельгии отмечены повторные случаи заражения COVID-19
Москва, 25 августа —
В Нидерландах повторно инфекцию диагностировали у пожилого пациента с ослабленным иммунитетом. Вирусолог Марион Копманс отметила, что для подтверждения повторного заражения нужно доказать, что РНК вирусов отличается. С таким прецедентом ранее столкнулись специалисты из Гонконга — они сообщили о первом подтвержденном повторном заражении после генетического секвенирования штаммов вируса, выявленных у одного пациента в апреле и августе.
В Бельгии второй раз заболела женщина, переболевшая COVID-19 три месяца назад. Специалисты, работающие с ней, считают, что есть все основания говорить о другом штамме вируса. По их мнению,
Ранее американские специалисты нашли причину повторного заражения коронавирусной инфекцией. Согласно их выводам, у некоторых заболевших не формируется иммунная память. Сегодня стало известно, что глава Тувы Шолбан