14:38 (мск), источник: РБК
СМИ сообщили о подключении Юлии Тимошенко к аппарату ИВЛ
По словам
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
По данным издания, температура у больной не опускается ниже 39 градусов.
Как сообщила
В рекомендациях ВОЗ отмечается, что подключение к ИВЛ входит в комплекс мероприятий при лечении пациентов с ОРДC (острым респираторным дистресс-симптомом).
Сорока сообщила о заражении Тимошенко 23 августа. По данным источников «РБК-Украина», инфекцию подхватили также дочь политика Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Издание пишет, что они переносят заболевание в легкой форме.
Где именно проходит лечение лидер «Батькивщины», неизвестно.
В июне COVID-19 заразилась жена украинского президента Владимира Зеленского Елена. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести. Администрация президента указывала, что ее состояние не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. В начале июля Зеленская выздоровела.
По данным Минздрава Украины, на 25 августа в стране выявлено 108 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, за сутки заразились 1658 человек. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 2,3 тыс. летальных исходов, выздоровели 52,8 тыс. пациентов.