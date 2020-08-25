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14:38 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о подключении Юлии Тимошенко к аппарату ИВЛ

По словам пресс-секретаря лидера партии «Батькивщина», хороших новостей пока нет. Больная COVID-19 Тимошенко проходит курс интенсивной терапии. Ее муж и дочь переносят инфекцию в легкой форме, пишут СМИ.

Источник: AP 2020

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, температура у больной не опускается ниже 39 градусов.

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Как сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока, состояние Тимошенко остается тяжелым. «Хороших новостей пока нет. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID», — написала она в Facebook.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что подключение к ИВЛ входит в комплекс мероприятий при лечении пациентов с ОРДC (острым респираторным дистресс-симптомом).

Сорока сообщила о заражении Тимошенко 23 августа. По данным источников «РБК-Украина», инфекцию подхватили также дочь политика Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Издание пишет, что они переносят заболевание в легкой форме.

Где именно проходит лечение лидер «Батькивщины», неизвестно.

В июне COVID-19 заразилась жена украинского президента Владимира Зеленского Елена. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести. Администрация президента указывала, что ее состояние не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. В начале июля Зеленская выздоровела.

По данным Минздрава Украины, на 25 августа в стране выявлено 108 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, за сутки заразились 1658 человек. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 2,3 тыс. летальных исходов, выздоровели 52,8 тыс. пациентов.

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