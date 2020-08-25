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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под Анапой начали эвакуировать туристов из-за лесных пожаров

В районе дежурят кареты скорой помощи.

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В заповеднике Утриш под Анапой продолжается тушение природного пожара

В Краснодарском крае начали эвакуировать туристов из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

За прошедшую ночь с территории малого Утриша под Анапой вывезли 350 человек. Въезд на Утриш ограничен.

По состоянию на 10:00 25 августа на территории Краснодарского края действовали 4 загорания лесной подстилки — в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике. Их тушат с привлечением авиации. Ситуация осложняется засушливой погодой.

Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе. Здесь между населенными пунктами Большой и Малый Утриш огнем охвачены 3 гектара рядом с природным заповедником «Утриш», горит реликтовый лес. Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим ЧС.

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На территории Краснодарского края действуют 2 экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности 5 и 4 класса.

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Анна Лысенко

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