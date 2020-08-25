16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под Анапой начали эвакуировать туристов из-за лесных пожаров
В районе дежурят кареты скорой помощи.
В Краснодарском крае начали эвакуировать туристов
За прошедшую ночь с территории малого Утриша под Анапой вывезли 350 человек. Въезд на Утриш ограничен.
По состоянию на 10:00 25 августа на территории Краснодарского края действовали 4 загорания лесной подстилки — в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике. Их тушат с привлечением авиации. Ситуация осложняется засушливой погодой.
Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе. Здесь между населенными пунктами Большой и Малый Утриш огнем охвачены 3 гектара рядом с природным заповедником «Утриш», горит реликтовый лес. Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим ЧС.
На территории Краснодарского края действуют 2 экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности 5 и 4 класса.
Анна Лысенко