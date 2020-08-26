Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
8Извержение стратовулкана Синабунг
12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Раскрыто нападение украинцев на российского бизнесмена в Латвии

Как стало известно «Ъ», московской полиции с помощью адвокатов удалось задержать 30-летнего Андрея Ферриса, обвиняемого в необычном разбое. По версии следствия, он пообещал владельцу 20 ресторанов сети «Додо пицца» Владимиру Горецкому инвестиции в его бизнес и пригласил для переговоров в Ригу, где бизнесмена захватили разбойники c Украины. За четверо суток его заставили дистанционно перевести на чужие счета деньги и ограбили. Предполагается, что аналогичное нападение украинцы совершили в Таиланде.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как следует из материалов уголовного дела, жертвой грабителей стал Владимир Горецкий, крупный франчайзинговый партнер сети ресторанов «Додо пицца», владеющий пиццериями в столичном регионе, Смоленской и Калужской областях. Летом прошлого года он решил открыть несколько ресторанов в Польше и разместил в соцсетях объявление о поиске инвестора. Вскоре ресторатору через мессенджер Telegram позвонил некий Михаил, сообщивший, что готов вложить в дело €2 млн, но поскольку речь идет о семейных деньгах, последнее слово за его отцом, проживающим в Санкт-Петербурге.

Самому Михаилу, по его словам, оказалось сложно выбраться в Москву, поскольку он в «Барселоне управляет семейными отелями». В связи с этим звонивший предложил Горецкому пообщаться с его племянником Олегом, а уже потом встретиться с отцом в Риге или Барселоне.

В ходе встречи в «Кофемании» на Новом Арбате Олег заявил, что от ресторанного бизнеса далек, так как занимается инвестированием в строительство, но предложил считать личное знакомство состоявшимся, спросив, не нужно ли подвезти Горецкого, указав на припаркованную у «Кофемании» Audi A7 c водителем, и, услышав отказ, попрощался.

Стоит отметить, что еще на московском этапе переговоров Владимир Горецкий заподозрил неладное. Связавшись с Михаилом, ресторатор заявил, что уже нашел других инвесторов, однако «представитель семьи» все же уговорил его встретиться с отцом.

26 сентября Владимир Горецкий прилетел в Ригу, откуда встретивший его Олег на BMW X3 с водителем привезли его к дому № 7 по улице Андрея Юрмалы, где ждал дядя. Встретил гостя короткостриженый мужчина в тренировочном костюме с ярко выраженным, по словам Горецкого, украинским акцентом. После приветствия мужчина выхватил из кармана баллончик и распылил ему в лицо перцовый газ. В этот момент из комнат выскочили еще трое или четверо молодых людей. Они надели на глаза ресторатору повязку для сна с надписью «Аэрофлот» и черную маску-балаклаву сверху, связали руки за спиной, оттащили по лестнице на второй этаж и там швырнули на кровать. «Лежать! Работает ФСБ!» — закричал один из нападавших. Затем по требованию налетчиков пленник сообщил им пароли к картам, ноутбуку и смартфону, которые у него забрали.

Новость
Арестантский уклад выгоняют из школы

По словам бизнесмена, экспроприацию его собственности в течение трех суток проводили «чекист» с украинским акцентом и Михаил, с которым похитители постоянно связывались по телефону. Последнего, правда, называли уже Константином Брониславовичем.

Захватчики первым делом взялись за инвестиционный портфель, сформированный их жертвой в Тинькофф-банке. По данным потерпевшего, преступники в режиме онлайн дистанционно продали принадлежавшие ему акции Сбербанка, «Газпромнефти», «Норильского никеля», «Яндекса» и даже компании «Феррари». Воспользоваться полученными средствами они, правда, в полной мере не смогли.

Как только злоумышленники перевели на свои счета 231 тыс. руб., клиенту позвонили из службы безопасности Тинькофф-банка, потребовали включить видеосвязь и заблокировали в итоге карту.

В распоряжении бригады оставалась выпущенная Сбербанком платиновая карта Владимира Горецкого, и «чекист» спросил своего пленника, сколько денег он сможет «точно и быстро» перевести на нее со счетов своих фирм. Они сошлись на сумме 3 млн руб., и бизнесмен через все тот же Telegram дал соответствующие распоряжения своему бухгалтеру. Когда деньги поступили на карту потерпевшего, подручные «фээсбэшника» начали небольшими траншами по 50−100 тыс. руб. переводить их на свои счета, каждый раз заставляя пленника подтверждать трансакции голосовой командой через его смартфон. Поскольку по условиям обслуживания карты переводить с нее можно было не более 1 млн руб. в сутки, экспроприацию пришлось вести в круглосуточном режиме с 27 по 30 сентября.

Когда процедура уже была близка к завершению, «чекист» обратился к жертве с неожиданным предложением.
Новость
Многие мигранты оказались без средств к существованию, заявил Медведев

Он пояснил, что его группе была поставлена задача задержать «крупного мошенника», а пообщавшись с Владимиром Горецким, он убедился, что тот — «нормальный парень». Происходящее в особняке главный похититель назвал беспределом и сообщил, что готов обратиться за поддержкой к своему начальнику. Тот, по словам «чекиста», «разрулит ситуацию за 1 млн руб.». Поскольку в московской квартире Горецкого хранились 900 тыс. руб. наличными, он попросил своего сотрудника забрать эти деньги и передать их представителю мужчины с украинским акцентом на площади Киевского вокзала Москве, что и было сделано.

Стоит отметить, что все эти дни дистанционное участие в разбое принимал и Константин Брониславович. В телефонных разговорах с Владимиром Горецким он объяснял пленнику, что по его вине семья «понесла серьезные финансовые потери», поскольку оговоренные ранее €2 млн ей пришлось «выводить из крупного проекта» и эти деньги нужно будет возместить. Кроме того, ресторатору, по мнению звонившего, предстояло компенсировать затраты семьи на его «выманивание в Латвию» и «работу людей в этой стране». Общий долг Владимира Горецкого он оценил в 35 млн руб.

«Вы в настоящий момент оплачиваете 3 млн из этой суммы, — заявил организатор акции.— Как планируете возвращать остальное? Ведь нужно будет как-то выкручиваться».

Стороны в итоге договорились о реструктуризации «долгов»: бизнесмен подписал договоры займа на соответствующую сумму, так и не узнав, кто именно любезно «предоставил» ему кредиты на 32 млн руб.— документы пришлось подписывать в сложенном виде. В соответствии с графиком погашения задолженностей, Горецкий согласился выплачивать злоумышленникам по 350 тыс. руб. ежемесячно.

Новость
Россияне опасаются возврата страны в «лихие 90-е»

К вечеру 30 сентября, когда все деньги были переведены и переданы, а бумаги подписаны, бригада разбойников разрешила пленнику воспользоваться его смартфоном для покупки авиабилета в Москву и покинула особняк. После бизнесмен нашел на столе в коридоре свои документы, банковские карточки и деньги: €50 на трансфер в Риге и 750 руб. на оплату «Аэроэкспресса» в Москве.

Вернувшись в Москву, Владимир Горецкий обратился в Бюро уголовного розыска Латвии и УМВД по Юго-Восточному округу Москвы. Бизнесмен посчитал, что в Риге на него было совершено разбойное нападение, во время которого ему был нанесен ущерб в размере 4 млн 918 тыс. руб. Бюро квалифицировало инцидент только как «насильственный увод либо захват лица» (ст. 153 Уголовного закона Латвии), а в следственной части УМВД произошедшее признали обычной кражей (ст. 158 УК РФ), причем в ходе обоих расследований злоумышленников не нашли.

Тогда за расследование пришлось взяться сотрудникам адвокатского бюро «Закон», в которое обратился потерпевший.

Как пояснил «Ъ» управляющий партнер бюро Дмитрий Стасюк, благодаря собранной информации в двух странах удалось установить, что Горецкий скорее всего стал жертвой гастролирующей бригады разбойников, костяк которой составляют уроженцы Днепропетровской области Украины.

Согласно полученным данным, некоторые злоумышленники контактировали с потерпевшим в мессенджерах и соцсетях, а за два дня до его похищения по крайней мере четверо «днепропетровских» выехали в Латвию на автобусе, совершающем рейсы Одесса—Киев—Рига. Там, согласно полученной информации, предполагаемых разбойников мог встречать еще один уроженец Днепропетровска, давно обосновавшийся в Латвии.

Адвокаты «Закона» передали в УМВД установочные данные всех предполагаемых преступников и добились переквалификации дела на более тяжкую ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
Новость
Кризис ударил по мигрантам сильнее, чем по россиянам

При этом доступным для уголовного преследования пока оказался только один из предполагаемых участников группировки — «племянник» Олег. Как оказалось, эту роль в преступной схеме, вероятно, играл единственный в группировке россиянин, житель Тюменской области Андрей Феррис. К своим 30 годам тюменец, официально числящийся директором местной студии веб-дизайна, успел трижды поменять установочные данные. Урожденный Андрей Черепанов несколько лет побыл Владимиром Рэмом, а вскоре после разбоя в Риге зарегистрировался уже как Феррис. На днях «племянника», возвращавшегося домой из Турции, задержали в аэропорту Внуково. Андрею Феррису предъявили обвинение, после чего Кузьминский райсуд по ходатайству следователя арестовал задержанного.

«В наших планах — добиваться взаимодействия между следственными органами двух стран и объявления в международный розыск всех участников преступления, — заявил “Ъ” Дмитрий Стасюк.— Сегодня мы знаем, что преступники, похитившие нашего клиента, могли быть причастны по крайней мере к еще одному аналогичному нападению в Таиланде. Буквально за месяц до событий в Риге там был похищен и ограблен бизнесмен из США российского происхождения Андрей Коновалов, с которым мы уже установили связь. Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».

Сергей Машкин

 Путин произвел громкую отставку
Суд над Ефремовым отложили: в чем причина?
В России за сутки выявили 4 676 заразившихся коронавирусом
На Украине узаконили феминитивы
В России изменят температурные нормы
Онищенко назвал главную опасность начала учебного года
МКС пролетела над формирующимся ураганом (видео)
Новая поддержка. Какие выплаты можно получить при увольнении
Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Hi-Tech
У россиян появилась новая фобия Большинство жителей РФ, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему негативно.
Кино
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики» В Москве при участии звезд состоялась премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вопрос жительницам Европы 244
Corona Travel 193
Как быстро у вас приезжает скорая? 113
Выбрать имя для мальчика 110
Новости партнеров
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Русские на пляже: наши отдыхающие всегда найдут способ выделиться
В ЕС озвучили свои планы касаемо Белоруссии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь