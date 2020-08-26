Раскрыто нападение украинцев на российского бизнесмена в Латвии

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Как следует из материалов уголовного дела, жертвой грабителей стал Владимир Горецкий, крупный франчайзинговый партнер сети ресторанов «Додо пицца», владеющий пиццериями в столичном регионе, Смоленской и Калужской областях. Летом прошлого года он решил открыть несколько ресторанов в Польше и разместил в соцсетях объявление о поиске инвестора. Вскоре ресторатору через мессенджер Telegram позвонил некий Михаил, сообщивший, что готов вложить в дело €2 млн, но поскольку речь идет о семейных деньгах, последнее слово за его отцом, проживающим в Санкт-Петербурге.
Самому Михаилу, по его словам, оказалось сложно выбраться в Москву, поскольку он в «Барселоне управляет семейными отелями». В связи с этим звонивший предложил Горецкому пообщаться с его племянником Олегом, а уже потом встретиться с отцом в Риге или Барселоне.
В ходе встречи в «Кофемании» на Новом Арбате Олег заявил, что от ресторанного бизнеса далек, так как занимается инвестированием в строительство, но предложил считать личное знакомство состоявшимся, спросив, не нужно ли подвезти Горецкого, указав на припаркованную у «Кофемании» Audi A7 c водителем, и, услышав отказ, попрощался.
Стоит отметить, что еще на московском этапе переговоров Владимир Горецкий заподозрил неладное. Связавшись с Михаилом, ресторатор заявил, что уже нашел других инвесторов, однако «представитель семьи» все же уговорил его встретиться с отцом.
26 сентября Владимир Горецкий прилетел в Ригу, откуда встретивший его Олег на BMW X3 с водителем привезли его к дому № 7 по улице Андрея Юрмалы, где ждал дядя. Встретил гостя короткостриженый мужчина в тренировочном костюме с ярко выраженным, по словам Горецкого, украинским акцентом. После приветствия мужчина выхватил из кармана баллончик и распылил ему в лицо перцовый газ. В этот момент из комнат выскочили еще трое или четверо молодых людей. Они надели на глаза ресторатору повязку для сна с надписью «Аэрофлот» и черную маску-балаклаву сверху, связали руки за спиной, оттащили по лестнице на второй этаж и там швырнули на кровать. «Лежать! Работает ФСБ!» — закричал один из нападавших. Затем по требованию налетчиков пленник сообщил им пароли к картам, ноутбуку и смартфону, которые у него забрали.
По словам бизнесмена, экспроприацию его собственности в течение трех суток проводили «чекист» с украинским акцентом и Михаил, с которым похитители постоянно связывались по телефону. Последнего, правда, называли уже Константином Брониславовичем.
Захватчики первым делом взялись за инвестиционный портфель, сформированный их жертвой в Тинькофф-банке. По данным потерпевшего, преступники в режиме онлайн дистанционно продали принадлежавшие ему акции Сбербанка, «Газпромнефти», «Норильского никеля», «Яндекса» и даже компании «Феррари». Воспользоваться полученными средствами они, правда, в полной мере не смогли.
Как только злоумышленники перевели на свои счета 231 тыс. руб., клиенту позвонили из службы безопасности Тинькофф-банка, потребовали включить видеосвязь и заблокировали в итоге карту.
В распоряжении бригады оставалась выпущенная Сбербанком платиновая карта Владимира Горецкого, и «чекист» спросил своего пленника, сколько денег он сможет «точно и быстро» перевести на нее со счетов своих фирм. Они сошлись на сумме 3 млн руб., и бизнесмен через все тот же Telegram дал соответствующие распоряжения своему бухгалтеру. Когда деньги поступили на карту потерпевшего, подручные «фээсбэшника» начали небольшими траншами по 50−100 тыс. руб. переводить их на свои счета, каждый раз заставляя пленника подтверждать трансакции голосовой командой через его смартфон. Поскольку по условиям обслуживания карты переводить с нее можно было не более 1 млн руб. в сутки, экспроприацию пришлось вести в круглосуточном режиме с 27 по 30 сентября.
Когда процедура уже была близка к завершению, «чекист» обратился к жертве с неожиданным предложением.
Он пояснил, что его группе была поставлена задача задержать «крупного мошенника», а пообщавшись с Владимиром Горецким, он убедился, что тот — «нормальный парень». Происходящее в особняке главный похититель назвал беспределом и сообщил, что готов обратиться за поддержкой к своему начальнику. Тот, по словам «чекиста», «разрулит ситуацию за 1 млн руб.». Поскольку в московской квартире Горецкого хранились 900 тыс. руб. наличными, он попросил своего сотрудника забрать эти деньги и передать их представителю мужчины с украинским акцентом на площади Киевского вокзала Москве, что и было сделано.
Стоит отметить, что все эти дни дистанционное участие в разбое принимал и Константин Брониславович. В телефонных разговорах с Владимиром Горецким он объяснял пленнику, что по его вине семья «понесла серьезные финансовые потери», поскольку оговоренные ранее €2 млн ей пришлось «выводить из крупного проекта» и эти деньги нужно будет возместить. Кроме того, ресторатору, по мнению звонившего, предстояло компенсировать затраты семьи на его «выманивание в Латвию» и «работу людей в этой стране». Общий долг Владимира Горецкого он оценил в 35 млн руб.
«Вы в настоящий момент оплачиваете 3 млн из этой суммы, — заявил организатор акции.— Как планируете возвращать остальное? Ведь нужно будет как-то выкручиваться».
Стороны в итоге договорились о реструктуризации «долгов»: бизнесмен подписал договоры займа на соответствующую сумму, так и не узнав, кто именно любезно «предоставил» ему кредиты на 32 млн руб.— документы пришлось подписывать в сложенном виде. В соответствии с графиком погашения задолженностей, Горецкий согласился выплачивать злоумышленникам по 350 тыс. руб. ежемесячно.
К вечеру 30 сентября, когда все деньги были переведены и переданы, а бумаги подписаны, бригада разбойников разрешила пленнику воспользоваться его смартфоном для покупки авиабилета в Москву и покинула особняк. После бизнесмен нашел на столе в коридоре свои документы, банковские карточки и деньги: €50 на трансфер в Риге и 750 руб. на оплату «Аэроэкспресса» в Москве.
Вернувшись в Москву, Владимир Горецкий обратился в Бюро уголовного розыска Латвии и УМВД по Юго-Восточному округу Москвы. Бизнесмен посчитал, что в Риге на него было совершено разбойное нападение, во время которого ему был нанесен ущерб в размере 4 млн 918 тыс. руб. Бюро квалифицировало инцидент только как «насильственный увод либо захват лица» (ст. 153 Уголовного закона Латвии), а в следственной части УМВД произошедшее признали обычной кражей (ст. 158 УК РФ), причем в ходе обоих расследований злоумышленников не нашли.
Тогда за расследование пришлось взяться сотрудникам адвокатского бюро «Закон», в которое обратился потерпевший.
Как пояснил «Ъ» управляющий партнер бюро Дмитрий Стасюк, благодаря собранной информации в двух странах удалось установить, что Горецкий скорее всего стал жертвой гастролирующей бригады разбойников, костяк которой составляют уроженцы Днепропетровской области Украины.
Согласно полученным данным, некоторые злоумышленники контактировали с потерпевшим в мессенджерах и соцсетях, а за два дня до его похищения по крайней мере четверо «днепропетровских» выехали в Латвию на автобусе, совершающем рейсы Одесса—Киев—Рига. Там, согласно полученной информации, предполагаемых разбойников мог встречать еще один уроженец Днепропетровска, давно обосновавшийся в Латвии.
Адвокаты «Закона» передали в УМВД установочные данные всех предполагаемых преступников и добились переквалификации дела на более тяжкую ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
При этом доступным для уголовного преследования пока оказался только один из предполагаемых участников группировки — «племянник» Олег. Как оказалось, эту роль в преступной схеме, вероятно, играл единственный в группировке россиянин, житель Тюменской области Андрей Феррис. К своим 30 годам тюменец, официально числящийся директором местной студии веб-дизайна, успел трижды поменять установочные данные. Урожденный Андрей Черепанов несколько лет побыл Владимиром Рэмом, а вскоре после разбоя в Риге зарегистрировался уже как Феррис. На днях «племянника», возвращавшегося домой из Турции, задержали в аэропорту Внуково. Андрею Феррису предъявили обвинение, после чего Кузьминский райсуд по ходатайству следователя арестовал задержанного.
«В наших планах — добиваться взаимодействия между следственными органами двух стран и объявления в международный розыск всех участников преступления, — заявил “Ъ” Дмитрий Стасюк.— Сегодня мы знаем, что преступники, похитившие нашего клиента, могли быть причастны по крайней мере к еще одному аналогичному нападению в Таиланде. Буквально за месяц до событий в Риге там был похищен и ограблен бизнесмен из США российского происхождения Андрей Коновалов, с которым мы уже установили связь. Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».