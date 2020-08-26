Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 августаОткрытие пролива между Азией и Северной Америкой, лучший трюк Гудини, начало битвы за Днепр и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
11Названы лучшие орнитологические фото года
02:58 (мск), источник: РБК

Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали из-за травмы руки. Об этом сообщает Novinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Иржи Овчачека.

Источник: AP 2020

По его словам, Земан вечером 25 августа смотрел новости по телевизору. «После их завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности. Он споткнулся и сломал правую руку», — сообщил пресс-секретарь.

Как отметил Овчачек, жизни Земана ничего не угрожает. «Президент поддерживает контакты со своей семьей и коллегами», — добавил он.

Пресс-секретарь сообщил, что Земана направили в Центральный военный госпиталь в Праге. В настоящее время его оперируют.

Как отмечает портал, 75-летний глава государства давно жаловался на невропатию нижних конечностей. По словам Овчачека, именно это стало причиной его падения. «Программа президента будет приспособлена к его состоянию», — отметил он.

Novinky.cz сообщает, что ранее Земан также жаловался на проблемы со слухом и низкое артериальное давление. Кроме того, президент Чехии говорил, что врачи в 2015 году диагностировали у него диабет.

Милош Земан стал президентом Чехии в марте 2013 года. Спустя пять лет переизбрался на второй срок. В конце 1990-х — начале 2000-х занимал должность премьер-министра страны. После неудачного участия в президентских выборах 2003 года на семь лет ушел из политики. В марте 2010 года стал председателем собственной партии, однако в том же году ушел с поста из-за того, что партия не прошла в парламент.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто будет новым адвокатом Михаила Ефремова?
Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
США проиграли битву за Иран в Совбезе ООН
Украинскую оппозицию возмутили условия нового кредита от ЕС
РПЦ объяснила увольнение главы белорусской церкви
В Минобороны разработали концепцию танка на замену «Армате»
Зеленский обозначил сроки завершения конфликта в Донбассе
В России нашли «самого щекастого» кота (фото)
Экс-чемпион UFC пообещал прикончить Емельяненко в первом раунде
Здоровье
Врач описал вред «третичного» курения Об этом рассказал практикующий сосудистый хирург, эксперт по питанию Ренат Хайров.
Hi-Tech
Как узнать, какая материнская плата установлена на компьютере с Windows Без вскрытия системного блока
Кино
Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым Актриса вспомнила работу над драмой «Леди Макбет Мценского уезда», которая вышла 30 лет назад
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит в 2020
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Леди
6 модных вещей, которые надо носить, чтобы выглядеть моложе Одежда, как и макияж с прической, визуально может прибавить или отнять пару лет. Если очень хочется добавить образу свежести, рассказываем, как.
Новости партнеров
Осталось чуть-чуть. Через неделю все изменится
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь