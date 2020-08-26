02:58 (мск), источник: РБК
Президента Чехии госпитализировали
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
По его словам, Земан вечером 25 августа смотрел новости по телевизору. «После их завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности. Он споткнулся и сломал правую руку», — сообщил
Как отметил Овчачек, жизни Земана ничего не угрожает. «Президент поддерживает контакты со своей семьей и коллегами», — добавил он.
Как отмечает портал, 75-летний глава государства давно жаловался на невропатию нижних конечностей. По словам Овчачека, именно это стало причиной его падения. «Программа президента будет приспособлена к его состоянию», — отметил он.
Novinky.cz сообщает, что ранее Земан также жаловался на проблемы со слухом и низкое артериальное давление. Кроме того, президент Чехии говорил, что врачи в 2015 году диагностировали у него диабет.
Милош Земан стал президентом Чехии в марте 2013 года. Спустя пять лет переизбрался на второй срок. В конце 1990-х — начале 2000-х занимал должность