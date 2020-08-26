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06:36 (мск), источник: РБК

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Белорусские власти испортили паспорта российских журналистов, которые были задержаны во время митингов, а затем выдворены из страны. Об этом сообщили в МВД России.

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Там пояснили, что паспорта стали недействительными после того, как белорусские власти поставили в них штампы о запрете въезжать на территорию республики сроком на пять лет.

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В ведомстве отметили, что в соответствии с п. 6 постановления правительства России «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, которые не предусмотрены этим положением.

«Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — заявили в МВД (цитата по «РИА Новости»).

При этом в ведомстве подчеркнули, что в данном случае владельцы паспортов не причастны к порче документов, их вина полностью отсутствует. «Такой гражданин освобождается от административной ответственности», — говорится в сообщении.

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