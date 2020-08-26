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20:22 (мск), источник: RTVi

В Висконсине во время протестов застрелили двух человек

Двое человек погибли, еще один получил ранения во время перестрелки, которая началась во время протестов против полицейского насилия в городе Кеноша в штате Висконсин. Об этом 26 августа сообщает AP со ссылкой на лейтенанта полиции Джозефа Носалика.

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В пресс-релизе полиции Кеноши уточнили, что перестрелка началась 25 августа около 23:45 по местному времени на пересечении 63-й улицы и Шеридан Роуд. Подробностей происшествия не сообщили. Сейчас полицейские расследуют дело и устанавливают имена погибших, а также возможных участников перестрелки.

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По словам шерифа округа Кеноша Дэвида Бета, раненый находится в больнице. Он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет. В интервью New York Times Бет уточнил, что полиция проверяет версию о том, что перестрелка завязалась между протестующими и людьми, которые вышли защищать свой бизнес.

С вечера 23 августа в Кеноше продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия. Они начались после того, как полицейские, приехавшие на вызов о домашнем насилии, семь раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блейка. Мужчина стоял возле своей машины, в ней сидели трое его детей.

По словам очевидцев, Блейк пытался прекратить конфликт двух женщин и был без оружия. На видео, которое опубликовали в соцсетях свидетели конфликта, видно, как полицейский стреляет мужчине в спину. По словам адвоката семьи Блейка, пули серьезно повредили позвоночник, вероятно, Блейк останется парализованным на всю жизнь. Сейчас власти штата и федеральные власти проводят расследование. Полицейских пока отстранили от работы.

Ранение афроамериканца привело к массовым протестам, которые переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Демонстранты поджигали здания и машины, а также разбивали витрины. Губернатор Висконсина Тони Эверс 25 августа установил в Кеноше режим чрезвычайного положения и комендантский час. Еще он ввел в город 250 бойцов Национальной гвардии.

Семья Блейка заявила, что подаст в суд на городской департамент полиции, а также попросила участников акций «протестовать мирно» и не заниматься вандализмом и мародерством. Вечером 25 августа демонстранты нарушили комендантский час и собрались возле здания суда. Силовики разогнали толпу с помощью слезоточивого газа.

В конце мая полицейские при задержании использовали удушающий прием против афроамериканца Джорджа Флойда, несмотря на его жалобы о нехватке воздуха. Позже задержанный умер в больнице. Это спровоцировало волну протестов по всей стране, где-то они перерастали в столкновения с полицией и погромы.

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