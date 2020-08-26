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21:57 (мск), источник: ТАСС

МВД провело обыски по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках ЭКБ модуля МКС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски у ряда бывших менеджеров Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) и представителя руководства НПП «Исток» им. Шокина (входит в Ростех) по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах.

По словам источника, «у нескольких экс-менеджеров космической корпорации “Энергия”, а также одного из руководителей НПП “Исток” были проведены обыски оперативниками управления экономической безопасности».

«Речь идет о хищении через подставные фирмы 1 млрд рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции», — уточнил собеседник агентства.

Позиция Ростеха и Роскосмоса

Как отметили ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», «действительно, в отношении бывшего генерального директора ПАО «РКК «Энергия» В. Л. Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года».

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В Роскосмосе напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым были расторгнуты после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора Роскосмоса в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».

«Более того, Дмитрий Рогозин обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой провести комплексную проверку РКК “Энергия”. Служба внутреннего аудита Роскосмоса по указанию Дмитрия Рогозина также провела проверки на предприятиях кооперации РКК “Энергия”, результаты которых стали основанием для работы правоохранительных органов», — добавили в Роскосмосе.

В Ростехе не стали комментировать ТАСС предоставленную источником в силовых структурах информацию.

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Другой источник, знакомый с ходом расследования, отметил ТАСС, что «безусловно, это результат качественной работы правоохранительных органов и служб безопасности компаний, затронутых расследованием».

О модуле

НЭМ задумывался как альтернативный источник питания, который обеспечит энергетическую независимость российскому сегменту. Запуск НЭМ к МКС запланирован на 2022 год.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» выиграла конкурс на создание НЭМ для МКС в конце 2012 года. Объем НЭМ составлякт около 30 куб. м, он должен вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.

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