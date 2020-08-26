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22:17 (мск), источник: Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — В центре Минска на площади Независимости в среду вечером разгоняют участников акции протеста, сообщают белорусские СМИ и очевидцы.

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.

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По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают. Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания участников акции протеста, которая состоялась в центре Минска на площади Независимости в среду вечером.

В пресс-службе ГУВД сообщили, что «задержанные есть», но точное количество назвать не смогли. Там также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что часть людей заблокировали в Красном костеле. «Такой информации у нас нет», — сказали в ГУВД.

Между тем, по информации очевидцев, задержано более 10 человек.

Ранее на площади собрались участники акции протеста.

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Они принесли с собой бело-красно-белые флаги, а когда начался дождь, развернули зонты в аналогичной расцветке. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных на прежних уличных акциях. Они также пели песни, синхронно размахивая фонариками и экранами мобильных телефонов.

Всего на площади собралось несколько сот человек.

Силовики при помощи громкоговорителей предупредили митингующих о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг. После этого правоохранители начали задержания.

В настоящее время площадь практически пуста.

Тем временем в Минске начались перебои с мобильной связью, снизилась скорость мобильного интернета, воспользоваться им сейчас практически невозможно.

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