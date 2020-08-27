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09:41 (мск), источник: ТАСС

Ураган «Лаура» обрушился на побережье штата Луизиана в США

В штате начались сильные ливни, ветер и штормовой прилив.

Источник: AFP 2020

ТАСС, 27 августа. Сильный ураган «Лаура» в четверг обрушился на побережье штата Луизиана. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, в Луизиане начались сильные ливни, ветер и штормовой прилив. Циклон продолжает двигаться в северном направлении со скоростью 24 км/ч. Скорость ветра в его пределах превышает 66 м/с.

Источник: AFP/ NOAA/GOES

Метеорологи предупредили о «потенциально катастрофическом ущербе» от урагана четвертой категории (по шкале Саффира — Симпсона). Штормовое предупреждение объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Власти Техаса и Луизианы ранее предписали или рекомендовали эвакуироваться примерно 1,5 млн местным жителям в связи с приближением «Лауры».

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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