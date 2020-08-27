10:37 (мск), источник: RNS
В России за сутки выявили 4711 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения достигло 975 576, сообщает оперативный штаб.
«За последние сутки в России выявлено 4 711 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах … Всего в стране нарастающим итогом выявлено 975 576 заболевших в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, 1114 (23,6%) новых случаев выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 6411 человек, общее число выздоровевших увеличилось 792 561.
За прошедшие сутки в России зафиксирован 121 летальный случай, за весь период — 16 804 летальных случая.