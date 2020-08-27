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10:37 (мск), источник: RNS

В России за сутки выявили 4711 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения достигло 975 576, сообщает оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 27.08
Инфицировано975 576+4 711
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
13.0826.08
Скончалось16 804+121
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
13.0826.08
Выздоровело792 561+6 411
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
13.0826.08
Инфицировано24 182 030+267 164
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
13.0826.08
Скончалось825 798+5 968
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
13.0826.08
Выздоровело15 798 418+205 082
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
13.0826.08
Источник: Агентство «Москва»

«За последние сутки в России выявлено 4 711 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах … Всего в стране нарастающим итогом выявлено 975 576 заболевших в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, 1114 (23,6%) новых случаев выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 6411 человек, общее число выздоровевших увеличилось 792 561.

За прошедшие сутки в России зафиксирован 121 летальный случай, за весь период — 16 804 летальных случая.

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