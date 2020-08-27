11:51 (мск), источник: ТАСС
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в
«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке
Как отмечается, сотрудники транспортной полиции в ходе доследственной проверки пока не выявили сильнодействующих веществ у Навального. «Произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.