Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 августаДень российского кино, основание ЦСКА, первое издание Книги рекордов Гиннесса и другие памятные события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
2285-летняя история московского троллейбуса
18:26 (мск), источник: Газета.Ру

Спасатели вызволили россиянку из ледяной ловушки в швейцарских Альпах

Российскую туристку спасли после того, как она упала в расщелину на леднике Гренц в Альпах. По данным спасателей, девушка в одиночку в шортах и без снаряжения отправилась на прогулку и провалилась в расщелину глубиной примерно 10−15 метров. Там она провела два дня, пока ее крики не услышала группа альпинистов, проходивших мимо. Несмотря на проведенное в горах время девушка отделалась лишь легким переохлаждением.

Источник: Air Zermatt AG
Атом на русском Севере
«Лидеры» во льдах: покорение Арктики

В Швейцарии спасатели вызволили российскую туристку, которая упала во время прогулки на леднике Гренц в Альпах. Об этом сообщила горно-спасательная служба Air Zermatt на своей странице в соцсети Facebook.

В сообщении говорится о том, что девушка несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, где она остановилась, отправилась в одиночку на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения.

Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10−15 метров. Там женщина находилась двое суток. Крики о помощи услышали альпинисты, оказавшиеся рядом — они вызвали спасателей.

Новость
Британские альпинисты застряли на Эвересте из-за коронавируса

«В тот день альпинисты прошли 4556 метров в направлении Capanna Margherita. по дороге, однако им пришлось сделать несколько обходов из-за многочисленных снежных ям на леднике. Спустя некоторое время они услышали крики о помощи и предупредили спасателей по номеру службы экстренной помощи 144», — отметили в службе спасения.

Там также добавили, что россиянка приехала одна — соответственно никто не сообщил о ее пропаже в правоохранительные органы. Ей очень повезло, что на нее наткнулись альпинисты, подчеркнули в Air Zermatt.

При этом пострадавшая не получила серьезных травм — несмотря на падение. Врачи диагностировали у нее «легкую степень переохлаждения» — температура ее тела была +34°C.

Отмечается, что это первый в Air Zermatt «случай чудесного спасения за последние 20 лет».

Яна Штурма

 Лукашенко заявил, что власти не будут вести переговоры с улицей
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Грузия пообещала встретить Саакашвили тюрьмой
Месси в ближайшие часы должен выступить с публичным заявлением
Луизиана готовится к океанской волне высотой в шесть метров
США объявили о восстановлении санкций против Ирана
Археологи нашли древнее поселение викингов в Турции
Ведущего в Британии чуть не сдуло во время прямого эфира (видео)
Звери Чернобыля. Редкие кадры обитателей зоны отчуждения
Здоровье
Мужчина за полгода похудел на 34 килограмма и поделился секретом успеха Его максимальный вес был 103 килограмма.
Hi-Tech
Что такое режим бога в Windows И как его активировать
Кино
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк» Актер заявил, что ему неинтересны однотипные роли и амплуа
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Если попутчики ставят условия... 362
в период коронации! 258
Они писали парами: итоги эксперимента 187
Учитель начальной школы мужчина 137
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь