Спасатели вызволили россиянку из ледяной ловушки в швейцарских Альпах

В Швейцарии спасатели вызволили российскую туристку, которая упала во время прогулки на леднике Гренц в Альпах. Об этом сообщила горно-спасательная служба Air Zermatt на своей странице в соцсети Facebook.
В сообщении говорится о том, что девушка несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, где она остановилась, отправилась в одиночку на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения.
Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10−15 метров. Там женщина находилась двое суток. Крики о помощи услышали альпинисты, оказавшиеся рядом — они вызвали спасателей.
«В тот день альпинисты прошли 4556 метров в направлении Capanna Margherita. по дороге, однако им пришлось сделать несколько обходов из-за многочисленных снежных ям на леднике. Спустя некоторое время они услышали крики о помощи и предупредили спасателей по номеру службы экстренной помощи 144», — отметили в службе спасения.
Там также добавили, что россиянка приехала одна — соответственно никто не сообщил о ее пропаже в правоохранительные органы. Ей очень повезло, что на нее наткнулись альпинисты, подчеркнули в Air Zermatt.
При этом пострадавшая не получила серьезных травм — несмотря на падение. Врачи диагностировали у нее «легкую степень переохлаждения» — температура ее тела была +34°C.
Отмечается, что это первый в Air Zermatt «случай чудесного спасения за последние 20 лет».