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15:00 (мск), источник: Интерфакс

Жительницу Бреста будут судить за бело-красно-белое платье

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Жительница Бреста провела в СИЗО двое суток, ее будут судить за бело-красно-белое платье.

Источник: AFP 2020

Брестчанку Наталью Климович вместе с мужем Владиславом задержали вечером 11 августа в ювелирной мастерской, где они работают. По ее словам, туда неожиданно пришли сотрудники милиции и начали осматривать производственные помещения.

«Они заглянули в бухгалтерию и увидели меня. Один из милиционеров откинул халат с меня и увидел, что я в бело-красно-белом платье. Он спросил: “Что это? Ваша рабочая спецодежда? Пройдемте с нами”. Муж возмутился и спросил, на каком основании. Ему сказали: “Раз ты такой умный, пойдешь с нами”. Нас под руки завели в РОВД Брестского района. Естественно, никто нам не объяснил, за что нас задержали», — сообщила женщина «Брестской газете».

Мужчину выпустили на следующий день и без суда, а Наталья провела в СИЗО двое суток. Ее выпустили, вручив повестку в суд на утро 28 августа. Женщине вменяют статью 23.34 КоАП Белоруссии — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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