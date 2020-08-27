15:00 (мск), источник: Интерфакс
Жительницу Бреста будут судить за бело-красно-белое платье
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Жительница Бреста провела в СИЗО двое суток, ее будут судить за
Брестчанку Наталью Климович вместе с мужем Владиславом задержали вечером 11 августа в ювелирной мастерской, где они работают. По ее словам, туда неожиданно пришли сотрудники милиции и начали осматривать производственные помещения.
«Они заглянули в бухгалтерию и увидели меня. Один из милиционеров откинул халат с меня и увидел, что я в
Мужчину выпустили на следующий день и без суда, а Наталья провела в СИЗО двое суток. Ее выпустили, вручив повестку в суд на утро 28 августа. Женщине вменяют статью 23.34 КоАП Белоруссии — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.