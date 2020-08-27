Прокуратура не нашла причин для уголовного дела из-за Навального

Доследственную проверку провели еще 20 августа. Это является, по его словам, стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.
Навальный попал в реанимацию 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое пока не обнаружено.
В свою очередь, главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их «пытаются очернить».
В день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.
Между тем в МИД сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Россия выступила за тщательное расследование случившегося.