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17:03 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД подписал приказ, уточняющий, в каких случаях полиция может сбивать дроны

Беспилотники можно сбивать в случаях, когда они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях, при проведении неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ, уточняющий, что беспилотники можно сбивать в случаях, когда они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях, при проведении неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Утвердить порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, над местами проведения публичных (массовых) мероприятий и прилегающей к ним территории, а также неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в тексте приказа.

Полиции разрешено бороться с нежелательными дронами несколькими способами: подавлять сигналы дистанционного управления, уничтожать пульт управления, а также повреждать или уничтожать сам беспилотник. В документе отмечается, что прежде чем сбить беспилотник, сотрудники должны определить примерное место падения и вывести оттуда людей.

В конце ноября прошлого года Госдума приняла закон, который наделяет силовые ведомства полномочиями пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их. В частности, ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получили право пресекать полеты дронов-нарушителей, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также путем их повреждения или уничтожения.

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