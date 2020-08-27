22:55 (мск), источник: РИА Новости
Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине
КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе
«Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», — говорится в публикации областного управления в
Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице.
«Один получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль», — говорится в сообщении.
Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.