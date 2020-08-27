Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
8Извержение стратовулкана Синабунг
22:55 (мск), источник: РИА Новости

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев-Харьков.

«Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», — говорится в публикации областного управления в Telegram-канале.

Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице.

«Один получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь».

В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет.

Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.

Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.

 Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business
Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России
Луизиана готовится к океанской волне высотой в шесть метров
Как выглядит пляж, разделенный на мужскую и женскую части (фото)
Звери Чернобыля. Редкие кадры обитателей зоны отчуждения
40-летний Маколей Калкин стал мемом об ушедшем детстве
Hi-Tech
Что такое режим бога в Windows И как его активировать
Кино
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк» Актер заявил, что ему неинтересны однотипные роли и амплуа
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Коснется всех пенсионеров: новый приказ Мишустина
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Красавица? А теперь смотри на ее вид без макияжа
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь