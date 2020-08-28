03:06 (мск), источник: Life.ru
Число жертв урагана «Лаура» в США возросло до шести
Сотни тысяч человек остались без электричества.
Шторм «Лаура», который, усилившись до урагана, обрушился на побережье США, унес жизни как минимум шести человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
По данным журналистов, четыре случая смерти связаны с падением деревьев на людей. Среди погибших трое мужчин, а также 14-летняя девочка. В последнем инциденте дерево упало на жилой дом, где в этот момент находился ребенок.
Еще один человек задохнулся угарным газом от генератора в своем доме, последний утонул, когда его лодка перевернулась в воде.
Отмечается, что непогода вызвала масштабные разрушения не только жилых домов, но и инфраструктурных объектов,