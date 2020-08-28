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09:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянина задержали в США по обвинению в мошенничестве

Россиянин Александр Спицын на этой неделе задержан по прибытии в США, он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно обвинительному заключению, Спицын вместе с предполагаемыми сообщниками Игорем Жирновым и Григорием Баскаковым создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу на дому. Пострадавшие обналичивали присылаемые им чеки, а деньги отправляли по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки фальшивые, и банки требовали от пострадавших вернуть деньги.

ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына в американских банках.

По версии правоохранителей, через них были отмыты не менее 700 тысяч долларов.
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Денежные средства вывозились за границу небольшими суммами, чтобы избежать проверки.

Из документов суда следует, что Спицын был задержан по прибытии в США 21 августа. Баскаков был арестован в августе после получения им в мае восьми посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест, однако из документов неясно, был ли он арестован.

В марте Комиссия по ценным бумагам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, который проживает в штате Флорида. Как утверждается, Сотников якобы продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Комиссия оценивает ущерб в размере не менее 26 миллионов долларов.

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