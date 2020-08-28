10:43 (мск), источник: Ведомости
В России за сутки выявили 4 829 новых случаев коронавируса
Умерли за сутки 110 пациентов, продолжают лечение более 165 000 человек.
В России за сутки выявили 4 829 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 980 405. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 914. За сутки в России полностью выздоровели 5 905. Продолжают лечение 165 025 заболевших.
Вчера, 26 августа, оперштаб сообщил о 4711 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 654 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1280 пациентов, скончались 10 человек. Всего в Москве выявлено 260 361 заболевших коронавирусом. На втором месте — Московская область (67 749), на третьем —
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли
Наталья Иванкина