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10:43 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 4 829 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 110 пациентов, продолжают лечение более 165 000 человек.

Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявили 4 829 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 980 405. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 914. За сутки в России полностью выздоровели 5 905. Продолжают лечение 165 025 заболевших.

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Вчера, 26 августа, оперштаб сообщил о 4711 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 654 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1280 пациентов, скончались 10 человек. Всего в Москве выявлено 260 361 заболевших коронавирусом. На втором месте — Московская область (67 749), на третьем — Санкт-Петербург (36 104).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве.

В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+187), Подмосковье (+150), Нижегородская (+133) и Ростовская (+132) области, Ставропольский край (+125) и Свердловская (+121) область.

Наталья Иванкина

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 В России за сутки выявили 4829 новых случаев коронавируса
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