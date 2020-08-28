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13:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Картина Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином» украдена в третий раз

Шедевр голландского живописца был похищен из небольшого музея несмотря на усиленные там меры безопасности.

После того, как из маленького музея Хофьи ван Арден в голландском городе Леердам вторично украли картину Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином», меры безопасности были усилены. Но это не помешало ворам забраться через заднюю дверь и похитить ее в третий раз.

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Один из старых мастеров голландского «золотого века», Халс написал это полотно в 1626 году.

Детектив Артур Бранд, специализирующийся на музейных кражах, убежден, что знаменитую картину похитили по чьему-то заказу.

«Очень трудно обеспечить безопасность в маленьких музеях, потому что это стоит дорого. Так что, если кто-то захочет что-то украсть, он это сделает», — заявил он Би-би-си.

В первый раз «Смеющихся юношей» похитили в 1988 году вместе с еще одним полотном работы Якоба ван Рёйсдала. Обе картины были возвращены спустя три года.

Те же самые работы снова украли из музея Хофьи ван Арден в 2011 году. На сей раз они отсутствовали шесть месяцев.

Эксперт по творчеству Халса Анна Туммерс тогда назвала «Смеющихся юношей» прекрасным образцом его свободного стиля: «Они такие веселые, дразнящие и раскованные!».

Шедевры в обмен на свободу

Воры забрались в музей в Леердаме, небольшом городке к югу от Утрехта, в ночь со вторника на среду.

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Сигнал тревоги сработал в 03:30, но стражи порядка приехали слишком поздно. Сейчас они изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят криминалистические экспертизы и советуются со специалистами по искусству.

Сотрудники музея не комментируют ЧП.

После кражи в 2011 году самые ценные экспонаты стали держать в особом помещении, куда публику пускали только с экскурсоводом. Но Артур Бранд говорит, что чего-то в этом роде следовало ожидать.

Детектив объяснил, зачем похищают знаменитые полотна, которыми ни перед кем нельзя похвастаться, и которые невозможно перепродать.

По его словам, украденные шедевры покупают и прячут крупные преступники, чтобы в случае ареста обменять их на сокращение тюремного срока.

Именно так пытался поступить в начале 1990-х годов голландский наркобосс Кеес Хаутман, завладевший работами Ван Гога. Позднее один из боссов неаполитанской мафии заключил сделку с правосудием, выдав картины, украденные в 2002 году из музея Ван Гога в Амстердаме известным музейным вором Октавом Дарэмом.

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В марте этого года еще один шедевр Ван Гога, «Весенний сад», был похищен из музея в Ларене севернее Утрехта.

Артур Бранд предсказывает новые кражи из небольших и недостаточно охраняемых музеев.

Детектив связывает это с недавней успешной операцией голландской и французской полиции, которые совместно вскрыли тайные каналы связи организованной преступности. У правоохранителей появились улики по многим делам, а преступникам теперь понадобится товар для торга.

Проблема для них состоит в том, что правительство Нидерландов недавно приняло принципиальное решение не выкупать украденные произведения искусства подобным образом, говорит Бранд.

Не только в Нидерландах

Небольшие голландские музеи — не единственная цель воров.

В ноябре прошлого года была сорвана попытка похищения двух картин Рембрандта из Даличской галереи в южном Лондоне. Злоумышленник проник в помещение, но полиция вовремя вмешалась, и он не успел вынести полотна.

Хотя власти имеют богатый опыт розыска украденных шедевров, они порой находятся в руках преступников годами. Произведение Густава Климта, похищенное из галереи современного искусства в Пьяченце на севере Италии, вернулось на место через 23 года.

В конце концов, его нашел в тайнике в стене галереи рабочий, обрывавший с нее побеги плюща.

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