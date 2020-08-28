Илон Маск: «кибермошенник» из России пытался завербовать сотрудника Tesla

Бизнесмен прокомментировал публикацию издания Teslarati, в которой говорится, что Крючков пытался подкупить русскоговорящего сотрудника завода, чтобы получить доступ к системе компании.
«Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск.
Американский минюст сообщил об аресте 27-летнего Крючкова 25 августа. По данным ведомства, он приехал в США по российскому паспорту и туристической визе, а в период с 15 июля по 22 августа несколько раз общался с сотрудником неназванной компании и пытался его подкупить. Из заявления Маска стало известно, что целью атаки была Tesla.
Сотрудник должен был установить вредоносную программу на рабочий компьютер в обмен на 1 млн долларов.
Следствие считает, что россиянин и его неназванные сообщники собирались получить доступ к внутренним данным компании и шантажировать ее.
По данным следствия, сотрудник компании решил не помогать Крючкову и обратился в ФБР. Когда спецслужба вышла на Крючкова, он попытался уехать из США, но его задержали в Лос-Анджелесе, а затем арестовали.
Сотрудником Tesla, отказавшимся участвовать в мошеннической операции, мог быть 31-летний украинец Дмитрий Волков — он единственный среди друзей Крючкова подходит под описание объекта вербовки: жил в городе Рино и работал на Tesla.
Судя по профайлу в LinkedIn, нынешняя должность Волкова в компании-производителе электромобилей — технический специалист по внедрению новых продуктов. Связаться с ним Би-би-си не удалось.
Российские дипломаты в США сообщили, что им известно об аресте Крючкова. «В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», — заявили в посольстве.