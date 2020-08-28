Суд арестовал экс-гендиректора РКК «Энергия» Солнцева по делу о хищении

Солнцев проходит по делу о хищении более миллиарда рублей.
«Прохоров, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что организатором преступной группы был Солнцев», — зачитала судья ходатайство следователя.
В деле фигурируют два человека с фамилией Прохоров, и какой из них дал показания, не уточняется.
Александр Прохоров во время руководства РКК Солнцевым был директором по закупкам Завода экспериментального машиностроения (предприятие «Энергии»). Его однофамилец Степан Прохоров в то же время был заместителем гендиректора корпорации.
Два основных фигуранта — сам бывший гендиректор РКК Владимир Солнцев и гендиректор ФГУП «НПП «Исток», разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, Александр Борисов.
Солнцева уволили после прихода Дмитрия Рогозина на пост гендиректора «Роскосмоса» в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов» руководства госкорпорации к его деятельности.
После этого Рогозин обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой провести комплексную проверку РКК «Энергия». Проверку провела и служба внутреннего аудита «Роскосмоса», именно по ее итогам дело получило ход.