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20:16 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал экс-гендиректора РКК «Энергия» Солнцева по делу о хищении

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы заключил в следственный изолятор бывшего гендиректора РКК «Энергия», а ныне советника главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимира Солнцева, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Солнцев проходит по делу о хищении более миллиарда рублей.

«Прохоров, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что организатором преступной группы был Солнцев», — зачитала судья ходатайство следователя.

В деле фигурируют два человека с фамилией Прохоров, и какой из них дал показания, не уточняется.

Александр Прохоров во время руководства РКК Солнцевым был директором по закупкам Завода экспериментального машиностроения (предприятие «Энергии»). Его однофамилец Степан Прохоров в то же время был заместителем гендиректора корпорации.

Два основных фигуранта — сам бывший гендиректор РКК Владимир Солнцев и гендиректор ФГУП «НПП «Исток», разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, Александр Борисов.

Солнцева уволили после прихода Дмитрия Рогозина на пост гендиректора «Роскосмоса» в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов» руководства госкорпорации к его деятельности.

После этого Рогозин обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой провести комплексную проверку РКК «Энергия». Проверку провела и служба внутреннего аудита «Роскосмоса», именно по ее итогам дело получило ход.

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