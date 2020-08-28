Германия может ввести санкции против России из-за Навального

«Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене», — заявил глава немецкого МИД.
В прошлом году Германия объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в России подозревали в террористической деятельности.
Российского блогера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и анализах Навального в российской больнице не нашли.
Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не обнаружено.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не найдено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным при поступлении пациента. Однако лабораторные исследования его так и не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их «пытаются очернить».