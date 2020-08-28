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20:31 (мск), источник: РИА Новости

Германия может ввести санкции против России из-за Навального

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Германия готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией Алексея Навального стоит Москва, заявил глава МИД страны Хайко Маас. Об этом сообщает Reuters.

Источник: РИА Новости

«Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене», — заявил глава немецкого МИД.

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В прошлом году Германия объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в России подозревали в террористической деятельности.

Госпитализация Навального

Российского блогера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и анализах Навального в российской больнице не нашли.

Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не обнаружено.

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Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не найдено.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным при поступлении пациента. Однако лабораторные исследования его так и не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их «пытаются очернить».

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