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01:34 (мск), источник: Известия

Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 28 августа, заключил под стражу до 3 октября советника генерального директора РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) Степана Прохорова и заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия Александра Прохорова, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Оба фигуранта обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Ранее в пятницу сообщалось, что Бабушкинский суд также арестовал до 3 октября бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева, обвиняемого в хищении более 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции.

По этому же делу обвиняется гендиректор ФГУП «НПП «Исток», экс-гендиректор «Энергии» Александр Борисов.

В ходе заседания 28 августа Прохоров — Степан или Александр, неизвестно — дал показания против Солнцева, назвав его организатором махинации.

«Прохоров, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что организатором преступной группы был Солнцев», — зачитала судья ходатайство следователя, не уточнив, о каком из двух фигурантов идет речь.

Следствие считает, что фигуранты дела завысили цены в три раза, чем нанесли ущерб бюджету России в размере 1 млрд 72 млн рублей.
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В суде стало известно, что от следствия скрылись и объявлены в розыск три фигуранта, в том числе заместитель Солнцева. Из материалов дела следует, что Солнцев и другие предполагаемые соучастники преступления для хищений в корпорации использовали цепочку аффилированных организаций.

Солнцев, Борисов и, по данным ТАСС, бывшие менеджеры «Энергии», Степан Прохоров и Александр Прохоров были задержаны 27 августа. Подробности дела тогда не назывались.

Солнцев занимал пост гендиректора корпорации с 2014 года, но лишился должности «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы «Энергии».

В «Роскосмосе» расторгли трудовые отношения с Солнцевым после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации в мае 2018 года.

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