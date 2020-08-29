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13:29 (мск), источник: Известия

Бастрыкин поручил провести проверку отчуждения госакций БСК

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий — Башкирской содовой компании (БСК). Об этом в субботу, 29 августа, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы», — цитирует Петренко пресс-служба СК.

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Кроме того, по указанию Бастрыкина, следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.

Накануне Генпрокуратура России в связи с выявленными нарушениями приватизации имущества БСК и подала в арбитражный суд Башкортостана иск об истребовании имущества из незаконного владения.

Год назад Башкирская сырьевая компания, которая связана с БСК, получила лицензию на разработку горы (шихана) Куштау сроком на 20 лет. Общественные деятели и ученые просили главу региона Радия Хабирова отменить решение, но он заявил, что нельзя остановить стратегическое производство и оставить без работы тысячи сотрудников.

После этого экологи и местные жители создали лагерь у подножия горы, мешая начать ее разработку. В августе 22 активиста, выступающих против разработки известняка, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Позже Хабиров заявил о приостановке разработки шихана.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании печальной. По его словам, предприятие занимается бесконтрольным выкачиванием денег любой ценой.

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