Бастрыкин поручил провести проверку отчуждения госакций БСК

«Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы», — цитирует Петренко пресс-служба СК.
Кроме того, по указанию Бастрыкина, следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.
Накануне Генпрокуратура России в связи с выявленными нарушениями приватизации имущества БСК и подала в арбитражный суд Башкортостана иск об истребовании имущества из незаконного владения.
Год назад Башкирская сырьевая компания, которая связана с БСК, получила лицензию на разработку горы (шихана) Куштау сроком на 20 лет. Общественные деятели и ученые просили главу региона Радия Хабирова отменить решение, но он заявил, что нельзя остановить стратегическое производство и оставить без работы тысячи сотрудников.
После этого экологи и местные жители создали лагерь у подножия горы, мешая начать ее разработку. В августе 22 активиста, выступающих против разработки известняка, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Позже Хабиров заявил о приостановке разработки шихана.
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании печальной. По его словам, предприятие занимается бесконтрольным выкачиванием денег любой ценой.