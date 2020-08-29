Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 августаУказ «о бритии бород», первый Всемирный сионистский конгресс, открытие гена долголетия и другие события этого дня
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
2285-летняя история московского троллейбуса
22:02 (мск), источник: РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

БЕРЛИН, 29 авг — РИА Новости. В Германии задержали около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщили РИА Новости в полиции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:28 MSK, 29.08
Инфицировано985 346+4 941
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
16.0829.08
Скончалось17 025+111
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
16.0829.08
Выздоровело804 383+5 917
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
16.0829.08
Инфицировано24 826 930+261 839
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
16.0829.08
Скончалось839 068+5 560
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
16.0829.08
Выздоровело16 244 124+192 025
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
16.0829.08
Источник: AP 2020

В столице Германии в субботу прошел митинг противников ограничений, введенных властями для борьбы с COVID-19. Полиция запретила активистам провести марш по центру города из-за несоблюдения мер безопасности.

Часть протестующих все-таки пошла по маршруту, который пролегал в том числе мимо российского посольства. Там группа примерно из двух тысяч человек столкнулась с полицией.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Берлине 17 тысяч человек вышли на акцию против коронавирусных ограничений

Марш и митинг организовали активисты штутгартского движения противников коронавирусных мер Querdenken 711, участники съехались в столицу из регионов, присутствовали граждане и других европейских стран, среди них встречаются националисты, антипрививочники, сторонники конспирологических теорий.

Участники выкрикивали лозунги «Свобода», «Мы останемся здесь», «Мы — народ». Сторонники движения считают ограничительные меры нарушением своих конституционных прав и свобод.

Акции Querdenken 711 в августе в Берлине стали предметом общефедеральной дискуссии. Первые прошли 1 августа, собрав около 20 тысяч человек. Тогда марш был досрочно завершен принудительно, митинг в том же месте, что и в субботу, также завершила полиция из-за нарушений норм инфекционной безопасности.

Власти Берлина изначально запретили заявленные на 29 августа акции, но административный суд счел аргументацию столичной полиции — она ссылалась на прецедент 1 августа, обосновывая запрет возможными нарушениями — недостаточной и не соответствующей конституции Берлина.

 'Я жила в испуге': Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Глава Пентагона заявил о важности модернизации ядерных сил
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Оппозиция в Белоруссии заявила о намерении создать новую партию
Самого дорогого барана в мире продали за 490 тысяч долларов
Путин наградил Лебедева и Касперскую госнаградами
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
То, что увидите, уже потрясло весь мир
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Есть эскизный проект разработки
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Новости партнеров
Создано оружие, превосходящее ядерное в несколько раз
Россия создала оружие, по сравнению с которым ядерное - детская хлопушка
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Что не так с ногами Пугачевой. Поклонники тревожатся. Присмотритесь к фото
Gnezdo.ru
Младший сын Валерии женился
Звезды российской эстрады, родившие от чужих мужей
В мае выплата пенсий изменится: указ Мишустина
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Почему 40-летние женщины не тратят время и деньги на себя любимых «Время на себя» — психологический тренд последнего десятилетия.
Новости партнеров
В День флага российские звёзды обратились к своим поклонникам
Российские зрители могут остаться без полюбившихся сериалов
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Кто выбрал президента США
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь